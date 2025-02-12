Похолодание выйдет на пик: конец зимы преподнесет сюрпризы в Центральной России

На протяжении почти всей зимы температура воздуха в Центральной России оставалась выше нормы . Но под конец февраля синоптики прогнозируют перелом этой тенденции.

— Последний месяц зимы, начавшийся аномальным теплом, теперь начинает постепенно возвращать температуру в климатическое русло. Уже в среду, 12 февраля, среднесуточная температура воздуха окажется близкой к норме, а в субботу, когда православные христиане отмечают Сретение Господне, даже опустится на пару градусов ниже — ночью ожидается −7… −12 °С, днем −4… −9 °С. Еще на пару градусов будет холоднее в воскресенье, — сообщили специалисты центра «Фобос».