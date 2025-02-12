Похолодание выйдет на пик: конец зимы преподнесет сюрпризы в Центральной России

На протяжении почти всей зимы температура воздуха в Центральной России оставалась выше нормы. Но под конец февраля синоптики прогнозируют перелом этой тенденции.
— Последний месяц зимы, начавшийся аномальным теплом, теперь начинает постепенно возвращать температуру в климатическое русло. Уже в среду, 12 февраля, среднесуточная температура воздуха окажется близкой к норме, а в субботу, когда православные христиане отмечают Сретение Господне, даже опустится на пару градусов ниже — ночью ожидается −7… −12 °С, днем −4… −9 °С. Еще на пару градусов будет холоднее в воскресенье, — сообщили специалисты центра «Фобос».
В начале следующей недели похолодание сохранится, а потом пойдет на спад. При этом всю предстоящую семидневку ожидаются снегопады.
Прогноз погоды по дням для Ярославской области:
среда, 12 февраля: облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем: -7… -2 °С. На дорогах местами гололедица;
четверг, 13 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -4… -9 °С, днем: -7… -2 °С. На дорогах местами гололедица;
пятница, 14 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -5… -10 °С, днем: -3… -8 °С. На дорогах местами гололедица;
суббота, 15 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -10 °С, днем: -6 °С;
воскресенье, 16 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -10 °С, днем: -6 °С;
понедельник, 17 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -9 °С, днем: -5 °С;
вторник, 18 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: 11 °С, днем: -7 °С.
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