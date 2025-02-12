НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 95,80
EUR 99,20
Драка в электричке: видео
Сроки строительства моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Сколько стоят квартиры
Памятник отдали частникам
Выиграла в лотерею 22,5 млн
Нарушения в ярославских «Светофорах»
Единый дизайн-код региона
Сменили двух министров
Зима Похолодание выйдет на пик: конец зимы преподнесет сюрпризы в Центральной России

Похолодание выйдет на пик: конец зимы преподнесет сюрпризы в Центральной России

Какую погоду прогнозируют в Ярославской области

2 253
1 комментарий
Конец зимы окажется холоднее, чем середина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонец зимы окажется холоднее, чем середина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конец зимы окажется холоднее, чем середина

Источник:

На протяжении почти всей зимы температура воздуха в Центральной России оставалась выше нормы. Но под конец февраля синоптики прогнозируют перелом этой тенденции.

— Последний месяц зимы, начавшийся аномальным теплом, теперь начинает постепенно возвращать температуру в климатическое русло. Уже в среду, 12 февраля, среднесуточная температура воздуха окажется близкой к норме, а в субботу, когда православные христиане отмечают Сретение Господне, даже опустится на пару градусов ниже — ночью ожидается −7… −12 °С, днем −4… −9 °С. Еще на пару градусов будет холоднее в воскресенье, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В начале следующей недели похолодание сохранится, а потом пойдет на спад. При этом всю предстоящую семидневку ожидаются снегопады.

Прогноз погоды по дням для Ярославской области:

  • среда, 12 февраля: облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем: -7… -2 °С. На дорогах местами гололедица;

  • четверг, 13 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -4… -9 °С, днем: -7… -2 °С. На дорогах местами гололедица;

  • пятница, 14 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -5… -10 °С, днем: -3… -8 °С. На дорогах местами гололедица;

  • суббота, 15 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -10 °С, днем: -6 °С;

  • воскресенье, 16 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -10 °С, днем: -6 °С;

  • понедельник, 17 февраля: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -9 °С, днем: -5 °С;

  • вторник, 18 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: 11 °С, днем: -7 °С.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз Похолодание Мороз Снегопады
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
Май в прошлом году был холодный, июнь, как пошло бы маю, сентябрь как август, декабрь тепловат, зима под конец вспомнила, что она такое, только мне кажется, что время на месяц назад сдвинулось?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление