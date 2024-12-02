Оттепель сменится снегопадом и похолоданием: какой будет погода в Ярославле на этой неделе

Зима в Ярославской области началась без снега и мороза. А первая ее неделя качнет жителей региона на погодных качелях. Будет и оттепель, и снегопады, и похолодание.
— В Центральной России вплоть до среды оттепели до 0… +3 °С. А в четверг-пятницу похолодание до 0… −5 °С, — сообщили специалисты центра «Фобос».
В целом, как прогнозируют синоптики, средняя температура декабря окажется на 2−3 градуса выше обычной. Ожидаются снегопады. Ближе к Новому году по долгосрочным прогнозам в Центральной России будет около −10… -15 градусов.
Прогноз погоды в Ярославле на неделю по дням:
2 декабря, понедельник: облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха днем: -2 … +3 °С. На дорогах местами гололедица, днем возможен сход снега с крыш;
3 декабря, вторник: облачная с прояснениями погода, днем временами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Температура воздуха ночью: -4… +1 °С, днем: -2… +3 °С. На дорогах местами гололедица, возможен сход снега с крыш;
4 декабря, среда: облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью: -4… +1 °С, днем: -2… +3 °С. На дорогах местами гололедица, возможен сход снега с крыш;
5 декабря, четверг: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Температура воздуха ночью: -6 °С, днем: -4 °С;
6 декабря, пятница: облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 3−4 м/с. Температура воздуха ночью: -7 °С, днем: -5 °С;
7 декабря, суббота: облачно, кратковременный снег. Ветер юго-восточный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: -5 °С, днем: -4 °С;
8 декабря, воскресенье: облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 4−5 м/с. Температура воздуха ночью: -5 °С, днем: -2 °С.