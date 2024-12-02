Оттепель сменится снегопадом и похолоданием: какой будет погода в Ярославле на этой неделе

В Ярославле на этой неделе будет и оттепель, и снегопады, и похолодание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зима в Ярославской области началась без снега и мороза. А первая ее неделя качнет жителей региона на погодных качелях. Будет и оттепель, и снегопады, и похолодание.

— В Центральной России вплоть до среды оттепели до 0… +3 °С. А в четверг-пятницу похолодание до 0… −5 °С, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В целом, как прогнозируют синоптики, средняя температура декабря окажется на 2−3 градуса выше обычной. Ожидаются снегопады. Ближе к Новому году по долгосрочным прогнозам в Центральной России будет около −10… -15 градусов.

Прогноз погоды в Ярославле на неделю по дням: