«Сугробы не растают»: синоптики предупредили о новой волне снегопадов в Центральной России

Синоптики «Фобоса» рассказали, будет ли потепление в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики предупредили о новой волне снегопадов. До конца ноября 2024 года на погоду в Центральной России будут влиять два циклона.

— За последние несколько суток зима предприняла решительное наступление на европейскую часть России и к понедельнику даже обогнала календарь: снег лёг почти везде на Северо-Западе, в Центре страны, — предупредили специалисты центра «Фобос». — Непогоду принесли два циклона: один с севера, другой — с юга.

Оба циклона атлантические, в их циркуляции заключены довольно тёплые воздушные массы.

— В Центр циклоны не пропустит область повышенного давления. С одной стороны, это хорошая новость: осадки в виде снега возможны только в четверг, но с другой — будет холодно и сугробы не растают, — добавили специалисты.

До конца месяца в Ярославской области ожидаются ночные заморозки, ближайшая ночь будет одной из самых холодных этой осенью, температура опустится до -7 градусов.

Погода по дням

В ночь на 27 ноября ожидается ясная погода, температура -5…-7 °C. Давление немного выше нормы. Завтра днем ясная погода, -3…-5 °C, ветер слабый.

28 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью -4…-6 °C, днем 0…-2 °C, ветер слабый.

29 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -3…-5 °C, днем 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный.