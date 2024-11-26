НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 759мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Блогер — о скандальном концерте
Кто строит новую Россию
Подорожает школьное питание
Приостановили работу музея
Рабочий погиб от удара тока
Застройка в спальном районе
Поспорили из-за концерта Шамана
Продают заброшенный ТЦ
Жизнь у складов маркетплейсов
Искусство вместо коммуналки
Осень «Сугробы не растают»: синоптики предупредили о новой волне снегопадов в Центральной России

«Сугробы не растают»: синоптики предупредили о новой волне снегопадов в Центральной России

Публикуем прогноз погоды по дням

1 378
12 комментариев

Синоптики «Фобоса» рассказали, будет ли потепление в Центральной России

Синоптики предупредили о новой волне снегопадов. До конца ноября 2024 года на погоду в Центральной России будут влиять два циклона.

— За последние несколько суток зима предприняла решительное наступление на европейскую часть России и к понедельнику даже обогнала календарь: снег лёг почти везде на Северо-Западе, в Центре страны, — предупредили специалисты центра «Фобос». — Непогоду принесли два циклона: один с севера, другой — с юга.

Оба циклона атлантические, в их циркуляции заключены довольно тёплые воздушные массы.

— В Центр циклоны не пропустит область повышенного давления. С одной стороны, это хорошая новость: осадки в виде снега возможны только в четверг, но с другой — будет холодно и сугробы не растают, — добавили специалисты.

До конца месяца в Ярославской области ожидаются ночные заморозки, ближайшая ночь будет одной из самых холодных этой осенью, температура опустится до -7 градусов.

Погода по дням

  • В ночь на 27 ноября ожидается ясная погода, температура -5…-7 °C. Давление немного выше нормы. Завтра днем ясная погода, -3…-5 °C, ветер слабый.

  • 28 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью -4…-6 °C, днем 0…-2 °C, ветер слабый.

  • 29 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -3…-5 °C, днем 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный.

  • 30 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем -1…+1 °C, ветер юго-западный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз погоды Снег Снегопад Сугроб
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
Последний ветром сорван лист и кружится, Со снежинками так плавно за окном, И отражается их танец в лужице, Этим осенним хмурым, мрачным днём. А первый снег, он как напоминание, О том, что осени, увы, прошла пора, Танцует лист со снегом на прощание, Зима спешит, пришла её пора.
Гость
1 час
Вопрос только один: ГДЕ ДВОРНИКИ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление