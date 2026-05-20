Одну из крупных улиц Ярославля ждет реконструкция: какую и когда

Улицу Чкалова в Ленинском районе Ярославля ждет реконструкция. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов на заседании муниципалитета 20 мая. Он отметил, что во многом это связано с заменой трамвайных путей.
«Очевидно, что после укладки трамвайных путей улица нуждается в реконструкции. Без этого мы получим проблемы. Поэтому уже подготовлено техническое задание на проектирование. Мы работаем с областным „Проектным институтом“ по получению проекта», — рассказал Артем Молчанов.
Он добавил, что работы планируются на лето 2027 года, их финансирование ожидается из средств дорожного фонда.
Также мэр сообщил, что завершение модернизации трамвайной инфраструктуры в городе ожидается до конца 2027 года.
«Нам бы хотелось раньше, но мы понимаем, что есть определенные технологии и затраты, которые необходимо нести в этом направлении», — пояснил Артем Молчанов.
Ранее власти планировали провести реконструкцию улицы Чкалова в 2026 году параллельно с заменой трамвайных путей на Пятерке. Также озвучивали, что после реконструкции проезжая часть улицы Чкалова будет четырехполосной (по две полосы в каждую сторону), запланировано обновление остановок, бордюров, тротуаров, упорядочение стоянки.
