Одну из крупных улиц Ярославля ждет реконструкция: какую и когда

В Ярославле планируют реконструировать улицу Чкалова

Улицу Чкалова в Ленинском районе Ярославля ждет реконструкция. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов на заседании муниципалитета 20 мая. Он отметил, что во многом это связано с заменой трамвайных путей.

«Очевидно, что после укладки трамвайных путей улица нуждается в реконструкции. Без этого мы получим проблемы. Поэтому уже подготовлено техническое задание на проектирование. Мы работаем с областным „Проектным институтом“ по получению проекта», — рассказал Артем Молчанов.

Он добавил, что работы планируются на лето 2027 года, их финансирование ожидается из средств дорожного фонда.

Также мэр сообщил, что завершение модернизации трамвайной инфраструктуры в городе ожидается до конца 2027 года.

«Нам бы хотелось раньше, но мы понимаем, что есть определенные технологии и затраты, которые необходимо нести в этом направлении», — пояснил Артем Молчанов.