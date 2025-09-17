НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт В Ярославле реконструируют крупную улицу

В Ярославле реконструируют крупную улицу

Работы запланированы на 2026 год

449
Улицу Чкалова в Ярославле ждет реконструкция | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУлицу Чкалова в Ярославле ждет реконструкция | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицу Чкалова в Ярославле ждет реконструкция

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проведут реконструкцию улицы Чкалова в Ленинском районе. Планируется, что работы пройдут в 2026 году параллельно с заменой трамвайных путей на Пятерке.

«Задача — до конца этого года выполнить основную работу по подготовке проектно-сметной документации, чтобы в начале года пройти экспертизу, провести торги. И в следующем году заниматься реконструкцией», — пояснил заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

В мэрии озвучили, что после реконструкции проезжая часть улицы Чкалова будет четырехполосной (по две полосы в каждую сторону). Запланировано обновление остановок, бордюров, тротуаров, упорядочение стоянки.

Сейчас совместно с компанией «Мовиста Регионы Ярославль» прорабатывается вариант размещения рельсов на проезжей части. Предлагается несколько вариантов, включая монтаж рельсов вровень с дорогой или с устройством каких-либо барьеров, отделяющих трамвайные пути от проезжей части. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Напомним, работы по замене трамвайных путей запланированы на Пятерке до конца 2026 года.

Комментарии
3
Гость
1 час
Обязательно надо отделять бордюром, иначе будут выезжать на пути, создавать аварийные ситуации, мешать движению трамваев.
Гость
56 минут
Вот. Нужное дело.
