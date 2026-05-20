Дороги и транспорт В Ярославле могут появиться выделенки для общественного транспорта на крупных проспектах: где именно

В Ярославле может увеличиться количество дорог с выделенными полосами для общественного транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют новые выделенки для общественного транспорта на крупных дорогах. Об этом мэр города Артем Молчанов 20 мая сообщил на заседании муниципалитета. По словам главы города, после введения выделенки на проспекте Авиаторов, продумываются и другие направления, где можно создать такие полосы.

«Продумываем другие направлении. Осторожно, внимательно, по согласованию с контрольными органами. В том числе думаем, как это сделать на Московском проспекте и проспекте Фрунзе. Надо ориентироваться на жителей. Если сегодня это дает положительный эффект, значит, мы идем правильным путем», — пояснил Артем Молчанов.

По мнению дорожного активиста Темура Абдуллаева, выделенные полосы работают только в том случае, когда они связаны и охватывают город. При этом за такими полосами нужен дополнительный контроль, чтобы водители не игнорировали правила и быстрее привыкли к новым условиям.

Напомним, выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Авиаторов начала действовать с 15 мая. Она организована на участке между улицами Красноборской и Дачной (при движении в центр города). Ездить и парковаться по полосе для общественного транспорта частным автомобилям запрещено. За это предусмотрен штраф — 2250 рублей.

Где еще есть выделенки для общественного транспорта в Ярославле:

  • улица Комсомольская — от улицы Свободы до площади Богоявления;

  • улица Первомайская — от площади Богоявления до площади Волкова;

  • улица Терешковой от улицы Суркова до Красной площади;

  • улица Союзная от дома № 96 до проспекта Авиаторов;

  • площадь Ярославль-Главный;

  • площадь Подвойского;

  • улица Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выделенная полоса для автобусов
Комментарии
20
Гость
1 час
Опоздали, у всех лет десять как выделенки для самокатов.
Гость
55 минут
А нельзя ли запретить остановку на Ленинградском проспект? Который день стоит напротив 48 дома ни много ни мало целый БЕНЗОВОЗ !!! И никому нет дела ! Формально он ничего не нарушает, но кто его знает, может он чего-то дожидается, не говоря уже о том, что затрудняет работу ОТ. Такая же картина и на проспекте Дзержинского.
