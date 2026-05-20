Дороги и транспорт Из Ярославля возобновят полеты в город-миллионник. Почем продают места на рейс

Из Ярославля возобновят полеты в город-миллионник. Почем продают места на рейс

Из Ярославля в Пермь запустят авиасообщение | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Из Ярославля в Пермь запустят авиасообщение

Между Ярославлем и Пермью возобновят прямое авиасообщение с 6 июня 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Рейсы в июне запланированы один раз в неделю — по субботам. В июле и августе самолеты будут летать два раза в неделю: по понедельникам и субботам.

Перелеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Билеты на рейсы уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от семи тысяч рублей за место без багажа.

Время в полеты из Ярославля в Пермь — 1 час 40 минут | Источник: официальный сайт «РусЛайн»

Время в полеты из Ярославля в Пермь — 1 час 40 минут

«В прошлом году маршрут показал высокую востребованность у жителей и гостей региона. Это дополнительные возможности для путешествий, деловых поездок и развития межрегиональных связей», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Пермский край богат природными, историческими и культурными достопримечательностями, а гости из Перми смогут ближе познакомиться с Ярославской областью, нашими городами, музеями и маршрутами «Золотого кольца».

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

По состоянию на май 2026 года, из Ярославля летают самолеты в Сочи, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар и Казань. Ранее губернатор рассказал, что планируют возобновить рейсы в Минеральные Воды и открыть новые — в Краснодар.

Кристина Геворкян
Гость
33 минуты
купишь билет и будешь ждать пару суток пока вылетишь. смысл от самолета пропадает. поездом будет быстрее
Гость
4 минуты
Кто в Перми небывал, тот Жизни невидал?))
