Как журналистка проехала на машине полстраны: затекшая шея, рассветы на заправках и много шансона

Во время поездки фуры стали неотъемлемой частью пейзажа Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Около 6 тысяч километров по трассе — расстояние от Владивостока до Алтая. Самолет пролетает этот путь за 5–6 часов, тогда как дорога на автомобиле занимает почти неделю. Именно в такое автопутешествие отправилась в отпуске корреспондент NGS22.RU Ирина Господаренко. О лучших и худших дорогах, вкусной еде и красотах природы — в ее рассказе от первого лица.

Дорога в бесконечность

Что может сподвигнуть человека пять дней провести в машине во время своего отпуска? В моем случае купленное во Владивостоке авто брата, которое мы решили вместе перегнать до пункта назначения.

Природа Приморья оказалась очень похожей на алтайскую Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

В народе это так и называется — «перегон». Есть даже люди, которые занимаются этим профессионально — за определенную плату можно заказать доставку своей машины даже до Москвы или Санкт-Петербурга.

Однако мы решили сделать всё самостоятельно и на себе проверить, каково это — проехать тысячи километров. Путь лежал по федеральной трассе Москва — Владивосток, через Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную области, Забайкальский край, Бурятию, Иркутскую область, Красноярский край, Кузбасс, а также Новосибирскую область и Алтайский край.

Кое-где по дороге в середине весны еще лежал снег Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

В первый день поездки по намеченному плану нам нужно было из Владивостока добраться до Хабаровска. Эта первая тысяча километров дороги далась, пожалуй, тяжелее остальных. С непривычки провести весь день и вечер в машине было нелегко. Да и просто осознать тогда расстояние, которое нам предстоит проехать, было по-прежнему сложно.

В Хабаровске еще сохранились такие старые бараки Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Зато было много времени, чтобы рассмотреть природу, которая окружала трассу. И сами виды, конечно, удивили. До поездки я была уверена, что Приморье и Хабаровский край выглядят по-другому, что вдоль дороги плотным забором будет стоять тайга, но всё оказалось не так.

Большую часть времени мы проезжали степи, которые иногда разбавляли небольшие холмы. Из деревьев в основном встречались березы, причем еще достаточно молодые, с тонкими стволами. Такие пейзажи очень напоминали родной Алтайский край, особенно его южные районы. Правда, на некоторых участках еще лежал снег.

Степей на Дальнем Востоке очень много Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

На Алтае природа меняется гораздо быстрее. За несколько часов из степей и лесополос можно доехать до предгорий. Тут же ты буквально все восемь часов наблюдаешь одну и ту же картину, которую не разбавляют даже населенные пункты.

Казалось, что все они остались где-то около Владивостока, который меня поразил. Несмотря на безлюдность, инфраструктура вдоль трассы устроена хорошо. И опасения моих спутников о том, что на дороге будет негде найти бензин или дизель, не оправдались. Заправки, причем хорошо оборудованные, с магазинами и теплыми туалетами, встречались каждые 150–200 км. Правда, тогда мы этого не знали и пополняли баки на каждой.

1400 км за день

Уже поздним вечером, добравшись до Хабаровска, мы заночевали в нем, чтобы утром отправиться дальше. Впереди была самая сложная часть маршрута — более 2100 км до Читы. Эти цифры на информационных табличках пугали, и было непонятно, как вообще можно ехать так далеко.

Только иногда за окнами машины появлялись холмы и горы Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Сам Хабаровск показался мне одновременно похожим и на Новосибирск, и на Новокузнецк, и немного на Барнаул. Амур, через который мы проезжали по мосту, в начале апреля только начинал избавляться ото льда, однако всё равно впечатлял своими масштабами.

Погода решила нас побаловать: днем воздух прогрелся до +14 градусов, такую температуру до этого мы встречали только во Владивостоке.

Добраться за день до Читы из-за огромного расстояния оказалось просто невозможно. Решено было сделать остановку на ночевку после Ерофея Павловича — поселка городского типа в Амурской области, названного в честь путешественника Ерофея Павловича Хабарова, который когда-то открыл эти земли. Именно по его фамилии названа и сама столица Хабаровского края.

Монумент на трассе Чита — Хабаровск (трасса «Амур») Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Кстати, именно этот участок дороги оказался, пожалуй, самым легким. Машины ехали быстро из-за отсутствия плотного трафика на трассе. Благодаря этому нам удалось проехать 1400 км. Конкуренцию составляли только фуры, но они уже давно стали нашими постоянными спутниками. Да и вообще за поездку нам встретилось их столько, что, кажется, можно было бы выстроить из них цепочку от Владивостока до Барнаула.

Кстати, на трассе Москва — Владивосток установлена одноименная стела, возле которой традиционно останавливаются многие путешественники.

Поначалу расстояния в тысячи километров очень пугали Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Улеглись спать мы прямо в машине на одной из заправок. В салоне стояла лютая жара, потому что брат боялся, что дизель окажется не таким теплым, как бензин, поэтому включил печку чуть ли не на максимум.

Уснуть при такой температуре не представлялось мне возможным, поэтому я выходила на улицу, чтобы немного охладиться, насладиться холодной погодой и встретить едва занимавшийся рассвет. Позже это превратилось в традицию, и во время всех ночевок в машине я выходила подышать свежим воздухом и записать несколько кружочков для близких.

Ветер, солнце и снег

План на третий день поездки был простым — добраться до Улан-Удэ. Но прежде предстояло перебраться через Забайкальский край, который тоже оказался просто огромным. Возможно, такое впечатление сложилось и потому, что весь он состоял из степных просторов, уходящих прямо за горизонт.

Мне показалось, что эти земли мало затронула цивилизация, и мы в 21-м веке можем ими любоваться так же, как и человек из 15–16-х веков.

Забайкалье, Бурятия и Иркутская область оказались самыми холодными районами Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

При этом погода в Забайкалье оказалась значительно холоднее. Вдоль обочин плотным слоем лежал снег, а в какой-то момент во время поездки начался снегопад.

Пасху, 14 апреля, мы отметили в дороге Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Не доезжая до Читы, мы попробовали местные буузы, которые казались очень вкусными, но всё же не выдержали сравнения с бурятскими.

Сама Чита оказалась небольшим городом. Дальше мы постоянно проезжали деревни, села, а также стада коров и табуны лошадей. Добраться до Улан-Удэ в этот день не получилось: уставшие и измотанные, мы снова ночевали в машине.

Хотя режим дня у меня, как у пассажирки, существенно отличался от того, что был у водителей. Меня убаюкивало и утреннее солнце, и надвигающиеся сумерки, однако назвать это полноценным сном всё же не поворачивается язык. В один момент ты просто вырубаешься, а потом открываешь глаза от того, как невероятно болит затекшая шея. Но в дороге со временем перестаешь обращать внимание на такие мелочи.

«Снег, казалось, и не думал таять»

Еще планируя отправиться в поездку, я часто задумывалась о том, каково будет проводить с братом столько времени наедине в машине и не поссорит ли нас такое далекое путешествие. Однако мы, казалось, быстро адаптировались к новому положению и не досаждали друг другу. Хотя, признаюсь, его утренняя бодрость меня, плохо или мало спавшую ночами, иногда очень раздражала.

Но в остальном конфликтов не было. Не омрачило ситуацию и то, что японский автомобиль не ловит частоты, на которых работает радио в России. Из-за этого нам пришлось дважды переслушать флешку с песнями. И, кажется, за это время я выучила все хиты шансона, а также группы «Ленинград».

Близость цивилизации мы почувствовали еще на подъезде к Забайкалью Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Проехав Забайкалье, мы оказались в Бурятии, где было холодно и очень ветрено. Зато природа наконец-то начала радовать своей красотой. Степи часто сменялись холмами, покрытыми хвойными деревьями.

Забайкальские и бурятские придорожные кафе отличались особым антуражем Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Бурятские буузы оказались самыми вкусными Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Да и природа к этому времени стала поинтереснее Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Чем ближе мы подъезжали к Байкалу, тем лучше становились пейзажи. Появились настоящие горы, которыми действительно можно было любоваться.

В Бурятии в деревнях люди по-прежнему расписывают наличники на окнах Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Температура при этом не становилась выше. Реки оставались скованы льдом, а снег, казалось, и не думал таять. Проезжая по этим местам, уже и не верилось, что где-то в Алтайском крае или в Приморье стоит вполне по-весеннему жаркая погода.

Скульптуры козлов установили прямо на вершине скалы Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Байкал, что неудивительно, тоже встретил нас закованным в лед. Как удалось выяснить благодаря лункам для зимней рыбалки, льда там было еще на 10–15 см. Но даже несмотря на это и пронизывающий ветер, испортить первое впечатление было сложно. Туристов в это время года практически не было, поэтому можно было наслаждаться атмосферой спокойствия и умиротворения.

Байкал в начале апреля покрывал плотный слой льда Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Хотя было заметно, что до этого было потепление Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

По озеру можно было спокойно ходить, не боясь провалиться Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Порадовало и то, что место, где мы остановились, еще не было окончательно покорено цивилизацией и сохраняло дух дикой природы. После Байкала дорога уходила в гору, поэтому нам пришлось прокатиться по серпантину.

Домики для туристов расположены в отдалении от озера Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Затем после двух ночевок в машине мы вернулись в цивилизацию: к душу и мягкой кровати. По сути, это должно было дать передышку после трудного пути, но в итоге получилось наоборот. Расслабившись в благах цивилизации, потом снова пришлось привыкать к часам в машине и не очень удобным ночевкам. А может, просто начала давать о себе знать усталость.

Сражались с фурами за каждый метр

Даже когда мы добрались до Сибири, теплее не становилось. Температура не поднялась ни когда мы проезжали Иркутск, ни когда ехали по Красноярску. В Кемеровской области на нас и вовсе обрушилась по-февральски сильная метель.

В Кузбассе погода резко начала портиться Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Но запомнился Кузбасс не этим, а просто абсолютно отвратительными дорогами. Если до этого, от Иркутска до Красноярска, было, пожалуй, самое лучшее дорожное покрытие, то по дороге в Кемерово федеральная трасса превратилась в узкую разбитую дорогу, где буквально приходилось сражаться с фурами за каждый метр.

Ни до, ни после такой ужасной дороги не было. Позже добраться до Новосибирска, а потом и до Барнаула было уже проще простого.

Трассу накрыла настоящая метель Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Наверное, только после возвращения домой пришло осознание проделанного пути. При этом ощущение, что тебе нужно куда-то ехать, не проходило еще пару дней.

Несмотря на все сложности, жалеть о таком путешествии сложно. Да и сейчас, по прошествии времени, голова будто вычеркнула из памяти все трудности, оставив только приятные впечатления.

Главным минусом Кемеровской области оказалась не плохая погода, а ужасные дороги Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

На поездку мы потратили пять дней и только за дизельное топливо отдали более 31 тысячи рублей. За это время я проехала почти половину России и увидела столько ее регионов, сколько никогда раньше. На своем опыте я поняла, насколько огромна наша страна и сколько в ней еще мест, куда бы мне хотелось вернуться, чтобы исследовать их лучше.

Теперь такое расстояние не кажется мне чем-то большим и неукротимым. Наоборот, я бы с удовольствием съездила в такую поездку еще раз, а возможно, и увеличила бы расстояние от Владивостока до Москвы или Санкт-Петербурга.