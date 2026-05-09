«Большая часть машин непригодна для работы». Такси опять подорожает: на сколько и по каким причинам

Такси подорожает еще сильнее Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Стоимость поездок на такси с начала года постепенно растет, но увеличится еще сильнее, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В этом году он прогнозирует подорожание их услуг на 15%.

Журналисты MSK1.RU выяснили, почему цены на такси мчатся в небеса и как защита российских производителей бьет по пассажирам.

Локализация надвигается

С 1 марта вступил в силу закон о локализации такси — он запрещает покупать для автопарков привычные иномарки. Как пояснил Петр Щербаченко, так власти хотят поддержать отечественный автопром и преодолеть зависимость от импорта.

«Введение новых требований к уровню локализации автомобилей может повлиять на рост тарифов на услуги такси. Также отчасти возможны сокращения предложения в отдельных сегментах (например, в бизнес-классе), так как в списке разрешенных моделей пока мало люксовых автомобилей», — сказал он.

Щербаченко напомнил, что в конце февраля Российский союз промышленников и предпринимателей уже предупреждал о риске роста цен из-за локализации.

«Скорее всего, цены на такси будут увеличиваться в 2026 году где-то на 15% из-за роста стоимости новых автомобилей, а также из-за роста утильсбора, из-за роста цен на техническое обслуживание, а также необходимости приобретать новые авто из списка, утвержденного Минпромторгом РФ», — считает эксперт.

Машины изнашиваются

Представитель Общественного совета по развитию такси в Москве Андрей Капитан объяснил MSK1.RU, что автомобили в такси используют всего около пяти лет — за это время они ломаются. А разрешенные в таксопарках отечественные машины выходят из строя гораздо быстрее.

«Большая часть машин, допущенных к работе, непригодна для такси, это экономически нецелесообразно. Заявленный заводом ресурс Lada составляет 120 тысяч км, а автомобиль проезжает в год около 100 тысяч км. То есть через полтора года автомобиль нужно, грубо говоря, утилизировать», — высказался наш собеседник.

Машины берут в лизинг в таксопарк в среднем на три года. Мы даже лизинг не выплатим, а ресурс автомобиля исчерпан. Как такие автомобили эксплуатировать в коммерческих перевозках, мы не понимаем. Андрей Капитан представитель Общественного совета по развитию такси в городе Москве

С китайскими моделями дело обстоит получше. Haval и Geely хорошо себя зарекомендовали и не доставляют проблем при пробеге даже в 300 тысяч км, заверил спикер.

Запчасти дорожают

Еще одна причина для повышения цен — рост стоимости запчастей и расходных материалов. Андрей Капитан привел свежий пример: на днях его предупредили, что в мае оптовые цены на масло вырастут из-за войны в Иране.

«Где Иран, а где мы, я извиняюсь? А при чем здесь масло? Это вложится в расходы на содержание транспортных средств, которые в конечном итоге выйдут в стоимость поездки», — уверен он.

Также стало известно, что крупные производители шин попросили Евразийскую экономическую комиссию защитить российский рынок от импорта. Если власти после этого введут пошлины на ввоз легковой резины, цены на нее вырастут — это тоже отразится на таксопарках.

«Шины дорожают кратно из года в год, а сейчас хотят вводить дополнительные сборы на китайскую резину. Доступ к ней закрывается, и в тот же момент наши производители резко повышают стоимость продукции. Всё это сильно сказывается на стоимости владения автомобилем, из года в год она растет», — объясняет Андрей Капитан.

Как дорожало такси в последние годы

В феврале проект «Чек индекс» подсчитал, что средний чек за поездку вырос до 681 рубля, это на 10% выше уровня прошлого года. В Москве — вовсе до 928 рублей, это на 11% выше, чем в 2025-м. Портал ведет подсчеты с 2023 года, и цена растет всё время:

первое полугодие 2023 года: 435 рублей в РФ, 771 рубль в Москве;

сентябрь 2023 года: 451 рубль в РФ, 785 рублей в Москве;

первый неполный квартал 2024 года: 489 рублей в РФ, 797 рублей в Москве;

первое полугодие 2024 года: 574 рубля в РФ;

лето 2024 года: 592 рубля в РФ, 803 рубля в Москве;

первый квартал 2025 года: 616 рублей в РФ, 825 рублей в Москве;

первый неполный квартал 2026 года: 681 рубль в РФ, 928 рублей в Москве.

Как дорожает такси в стране и в Москве Источник: Мария Романова / Городские медиа