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Дороги и транспорт На каких дорогах Ярославля заделают ямы: список от мэрии

На каких дорогах Ярославля заделают ямы: список от мэрии

Власти пояснили, по какому принципу провели отбор участков

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Власти Ярославля назвали дороги, на которых заделают ямы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВласти Ярославля назвали дороги, на которых заделают ямы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти Ярославля назвали дороги, на которых заделают ямы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Список дорог Ярославля, на которых в ближайшее время заделают ямы, озвучили 5 мая на общегородском совещании в мэрии.

«Перечень для первоочередных работ формируется с учетом фактических разрушений дорожного покрытия, интенсивности движения, социальной значимости объектов, решений судов, представлений прокуратуры, ГИБДД, обращений граждан», — пояснил и. о. директора департамента городского Олег Виноградов.

Ремонтировать дороги в Ярославле будут картами, то есть асфальтировать не отдельные ямы, а большие участки, покрытые выбоинами, целиком.

Финансирование на 2026–2027 годы составит 110 миллионов рублей. Подрядчиком стало ООО «Транспортная компания „Восток Запад Транзит“». Общая площадь ремонтируемых участков составит 52 тысячи квадратных метров.

На каких улицах в ближайшее время заделают ямы:

  • Собинова;

  • Дачная;

  • Белинского;

  • Соловьева;

  • Мышкинский проезд;

  • Переулок Герцена;

  • Суздальское шоссе;

  • Демидовский переулок.

Уже проведен ремонт на следующих участках: Октябрьская площадь, площадь у вокзала Ярославль-Главный, улицы Большая Октябрьская, Республиканская, Калинина, Слепнева, Угличская. Промышленное шоссе, Яковлевский круг.

ООО «Транспортная компания „Восток Запад Транзит“» образовано в 2006 году, зарегистрировано в Зеленограде Московской области. Учредители — Дмитрий и Игорь Черненко. В 2025 году компания уже занималась ремонтами дорог в Ярославской области. По информации сервиса «Контур. Фокус», выручка фирмы на конец 2025 года составила 725,5 млн. рублей.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт дороги
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Комментарии
10
Гость
5 мая, 13:50
Яковлевский круг, как написано в заметке, сделан. А подъезды к нему - нет.
Гость
5 мая, 13:04
Очень странная постановка вопроса для областного грода. На каких дорогах заделают ямы? Очевидный ответ - на всех. Но у нашей власти ответ не такой.
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Гость
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