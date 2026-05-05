На каких дорогах Ярославля заделают ямы: список от мэрии

Власти Ярославля назвали дороги, на которых заделают ямы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Список дорог Ярославля, на которых в ближайшее время заделают ямы, озвучили 5 мая на общегородском совещании в мэрии.

«Перечень для первоочередных работ формируется с учетом фактических разрушений дорожного покрытия, интенсивности движения, социальной значимости объектов, решений судов, представлений прокуратуры, ГИБДД, обращений граждан», — пояснил и. о. директора департамента городского Олег Виноградов.

Ремонтировать дороги в Ярославле будут картами, то есть асфальтировать не отдельные ямы, а большие участки, покрытые выбоинами, целиком.

Финансирование на 2026–2027 годы составит 110 миллионов рублей. Подрядчиком стало ООО «Транспортная компания „Восток Запад Транзит“». Общая площадь ремонтируемых участков составит 52 тысячи квадратных метров.

На каких улицах в ближайшее время заделают ямы:

Собинова;

Дачная;

Белинского;

Соловьева;

Мышкинский проезд;

Переулок Герцена;

Суздальское шоссе;

Демидовский переулок.

Уже проведен ремонт на следующих участках: Октябрьская площадь, площадь у вокзала Ярославль-Главный, улицы Большая Октябрьская, Республиканская, Калинина, Слепнева, Угличская. Промышленное шоссе, Яковлевский круг.