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Дороги и транспорт «Сбои в расписании»: в Ярославле изменится схема проезда автобусов

«Сбои в расписании»: в Ярославле изменится схема проезда автобусов

Публикуем актуальную информацию

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В Ярославле изменится расписание автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле изменится расписание автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменится расписание автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице Чкалова в Ярославле изменится схема движения автобусов. На период ремонта ливневой канализации у бассейна «Лазурный» дорогу частично перекроют. Об этом 2 мая сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Ограничения разделят на два этапа:

  • с 08:00 4 мая до 24:00 6 мая будет закрыто движение из центра (по ходу из центральной части города);

  • с 08:00 12 мая до 24:00 16 мая будет закрыто движение в центр (по ходу в центральную часть).

Из-за перекрытия дороги изменится и расписание автобусов. На это же повлияет и отсыпка съездов между полосами через трамвайные пути. Муниципальные автобусные маршруты № 44, 45, 50, 58, 59, 60, 64, 67, 71С, 75, 94С будут следовать по фактической ситуации, а интервалы между ними сохранятся.

«Возможны сбои в расписании движения автобусов — пожалуйста, учитывайте это при планировании поездок», — предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области.

Напомним, с 15 апреля часть автобусов в Ярославской области переводятся на летнее расписание.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Расписание автобуса Реконструкция Ремонт Схема движения
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Комментарии
2
Гость
3 мая, 13:12
Готовимся к большим пробкам 😒
Гость
2 мая, 22:14
Можно пустить автобусы по Карла
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Гость
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