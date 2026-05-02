«Сбои в расписании»: в Ярославле изменится схема проезда автобусов

В Ярославле изменится расписание автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице Чкалова в Ярославле изменится схема движения автобусов. На период ремонта ливневой канализации у бассейна «Лазурный» дорогу частично перекроют. Об этом 2 мая сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Ограничения разделят на два этапа:

с 08:00 4 мая до 24:00 6 мая будет закрыто движение из центра (по ходу из центральной части города);

с 08:00 12 мая до 24:00 16 мая будет закрыто движение в центр (по ходу в центральную часть).

Из-за перекрытия дороги изменится и расписание автобусов. На это же повлияет и отсыпка съездов между полосами через трамвайные пути. Муниципальные автобусные маршруты № 44, 45, 50, 58, 59, 60, 64, 67, 71С, 75, 94С будут следовать по фактической ситуации, а интервалы между ними сохранятся.

«Возможны сбои в расписании движения автобусов — пожалуйста, учитывайте это при планировании поездок», — предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области.