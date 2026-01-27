НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

2 м/c,

зап.

 751мм 92%
Подробнее
8 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
Пробка на трассе
ПСБ: главные события года
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Дороги и транспорт «Стоим больше часа»: на границе Ярославской области образовалась пробка из фур и легковушек

«Стоим больше часа»: на границе Ярославской области образовалась пробка из фур и легковушек

Фото и видео затора

876
На подъезде к Переславлю-Залесскому автомобилисты попали в затор | Источник: читатель 76.RUНа подъезде к Переславлю-Залесскому автомобилисты попали в затор | Источник: читатель 76.RU

На подъезде к Переславлю-Залесскому автомобилисты попали в затор

Источник:

читатель 76.RU

Днем 27 января на подъезде к Переславлю-Залесскому со стороны Москвы в районе деревни Василево образовалась пробка из фур и легковушек.

«Три часа выезжали из Москвы, чтобы встать в пробку на подъеме. Ничего не двигается. Куча машин», — передают с трассы М-8 автомобилисты.

По словам людей, причина в том, что большегрузы не могут въехать на подъем.

«Стоим уже больше часа в пробке. Фуры едут крайне медленно или не едут вообще», — рассказали ярославцы.

Видео затора

Источник:

читатель 76.RU

На момент публикации этот участок трассы на «Яндекс. Картах» обозначен желтым цветом. Длина затора — не более километра.

При этом в ФКУ Упрдор «Холмогоры» порталу 76.RU сообщили, что сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

На картах участок обозначен желтым цветом | Источник: «Яндекс. Карты»На картах участок обозначен желтым цветом | Источник: «Яндекс. Карты»

На картах участок обозначен желтым цветом

Источник:

«Яндекс. Карты»

Напомним, серьезная пробка на отрезке трассы М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области образовалась 9 января. Транспорт стоял на участке от деревни Василево до въезда в село Глебовское. В заторе оказались актеры популярного сериала «Солдаты» (16+), которые ехали в Ярославль на свой спектакль. Пробка рассосалась только утром 10 января.

Утром 27 января дорожные заторы были и в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пробка Трасса М-8 Холмогоры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
что опять???)))))
Гость
1 час
Руководство федеральной трассы м 8 к ответу,, и в отставку
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Рекомендуем