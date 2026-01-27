«Стоим больше часа»: на границе Ярославской области образовалась пробка из фур и легковушек

На подъезде к Переславлю-Залесскому автомобилисты попали в затор Источник: читатель 76.RU

Днем 27 января на подъезде к Переславлю-Залесскому со стороны Москвы в районе деревни Василево образовалась пробка из фур и легковушек.

«Три часа выезжали из Москвы, чтобы встать в пробку на подъеме. Ничего не двигается. Куча машин», — передают с трассы М-8 автомобилисты.

По словам людей, причина в том, что большегрузы не могут въехать на подъем.

«Стоим уже больше часа в пробке. Фуры едут крайне медленно или не едут вообще», — рассказали ярославцы.

Видео затора Источник: читатель 76.RU

На момент публикации этот участок трассы на «Яндекс. Картах» обозначен желтым цветом. Длина затора — не более километра.

При этом в ФКУ Упрдор «Холмогоры» порталу 76.RU сообщили, что сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

На картах участок обозначен желтым цветом Источник: «Яндекс. Карты»

Напомним, серьезная пробка на отрезке трассы М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области образовалась 9 января. Транспорт стоял на участке от деревни Василево до въезда в село Глебовское. В заторе оказались актеры популярного сериала «Солдаты» (16+), которые ехали в Ярославль на свой спектакль. Пробка рассосалась только утром 10 января.