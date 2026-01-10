«Ограничения сняты»: что с огромной пробкой на трассе под Переславлем

Огромный затор на дороге под Переславлем рассосался Источник: Яндекс.Карты; читатель 76.ru

Пробка под Переславлем-Залесским, образовавшаяся 9 января, рассосалась. Об этом сообщили сотрудники УПРДОР «Холмогоры».

По информации организации, движение было восстановлено в 5:48. Ограничения на въезд грузовиков на участок с 114 по 122 км трассы «М-8» сняты.

«Если стихия опять проявит себя, мы будем знать, как с ней справляться», — рассказали в УПРДОР «Холмогоры».