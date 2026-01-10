НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт «Ограничения сняты»: что с огромной пробкой на трассе под Переславлем

«Ограничения сняты»: что с огромной пробкой на трассе под Переславлем

Люди простояли в дороге более 8 часов

Пробка под Переславлем-Залесским, образовавшаяся 9 января, рассосалась. Об этом сообщили сотрудники УПРДОР «Холмогоры».

По информации организации, движение было восстановлено в 5:48. Ограничения на въезд грузовиков на участок с 114 по 122 км трассы «М-8» сняты.

«Если стихия опять проявит себя, мы будем знать, как с ней справляться», — рассказали в УПРДОР «Холмогоры».

Затор образовался на участке от деревни Василево до въезда в село Глебовское днем 9 января. Пробка сохранялась как в сторону Москвы, так и Ярославля. Больше подробностей о можно узнать в нашем онлайне.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Переславль-Залесский Пробка
