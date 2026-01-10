Авиация-2026: билеты на самолеты для россиян подорожают не больше картошки

Летать россияне не перестали Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Российские авиакомпании за первые три квартала 2025 года перевезли примерно на 2,5% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют официальные данные Росавиации. Причем по внутренним рейсам снижение составило 3,8%, зато на международных рост +0,7%. Сегмент международных перелетов показал более устойчивый рост, особенно на направлениях за пределы СНГ.

Лидерами по числу перевезенных пассажиров остаются крупные авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии» — на их долю приходится около 70% общего трафика. Отмечается также стабильный процент заполнения кресел — около 90%, что говорит о высокой загрузке рейсов.

А вот о том, почему пока что не удалось полностью преодолеть последствия кризиса в отрасли, MSK1.RU поговорил с экспертом авиационной отрасли, главным редактором портала AVIA.RU Романом Гусаровым.

— Можно ли сегодня сказать, что ситуация в гражданской авиации России стабильна?

— Да, можно, несмотря на некоторое снижение, чисто статистическое, по сравнению с предыдущим 2024 годом. В общем-то, это снижение было прогнозируемое и не связано с какими-то проблемами самой авиаотрасли. Самолеты все исправные, все летают, спрос высокий, загрузка самолетов высокая, почти 90%.

Снижение на несколько процентов связано с тем, что гражданская авиация не получает новые самолеты уже в течение четырех лет. Понятное дело, что есть естественное выбытиe самолетов, то есть понемножку какие-то самолеты по возрасту, по другим причинам списываются. Поэтому флот опять-таки на вот эти единицы процентов уменьшается, на эти же величины и снижаются показатели по перевезенным пассажирам.

— По оценкам Минэкономразвития, пассажирские авиаперевозки по итогам всего 2025 года могут составить порядка 109,6 миллиона человек. Это много?

— Конечно, более 100 миллионов пассажиров — это очень хороший результат в условиях тотальных санкций и ограничений в отношении нашей гражданской авиации. Опять-таки, надо понимать, что львиная доля пассажиропотока перевозится на самолетах западного производства. И здесь выход только один — дождаться, когда будут, пойдут в серию новые российские самолеты.

Вот, как говорится, уже в этом году три самолета, три модели, полностью импортозамещенные, вошли в этап испытаний. Ну и в следующем году мы вполне можем ожидать уже завершения этих испытаний и начала поставок первых самолетов.

То есть дальше ситуация еще в следующий год будет такой же, наверное, можно сказать, напряженной. Скорее всего, будет некоторое снижение объемов перевезенных пассажиров буквально на 2–3%. Ну а далее, в 2027 году, я думаю, что начнется восстановление.

— Вы говорите о выбытии старых бортов. А повлияет ли это на возможность россиян путешествовать?

— Нет, не повлияли в этом году, в следующем году тоже не повлияют. Почему? Да потому что вот эти выпадающие провозные емкости российской авиакомпании с лихвой замещают иностранные перевозчики.

И они, иностранные перевозчики, как раз вот буквально ровно на сколько снизились российские авиакомпании, настолько же увеличили объемы перевозок. То есть там будет порядка еще плюс трех миллионов пассажиров, даже, наверное, больше.

Особенно с учетом того, что сняты визовые барьеры в Китае, Саудовской Аравии, в других странах. И, само собой, пассажиропоток (а в туриндустрии уже отмечается резкий рост спроса) возьмут на себя иностранные авиакомпании.

Смотрите, в Российскую Федерацию летают авиакомпании дружественных стран, стран, которые не участвуют в санкционной гонке. В то же время страны, даже которые присоединились отчасти к санкциям, те же Япония, Южная Корея, они постоянно держат руку на пульсе и очень хотят вернуться на наш рынок.

— В 2025 году активно говорили о каботаже, то есть о перевозках на внутренних рейсах по России иностранными авиакомпаниями из дружественных стран. Например из Казахстана. Но говорили-говорили, а перевозок таких и не началось. Почему?

— Да, было принято такое решение, такая возможность предоставлена, но пока на данный момент мы таких перевозок не видим, вы правы. И это связано не с тем, что мы где-то инертны, а с тем, что внутрироссийские маршруты сейчас полностью обслуживаются российскими авиакомпаниями. И вклиниться на этот рынок достаточно сложно, особенно чтобы получать доходные маршруты. Весь рост спроса сейчас идет на международные перелеты.

Если в какой-то момент у нас на внутреннем рынке не будет хватать собственных самолетов и появятся бреши, которые иностранные компании захотят заполнить, это [появление каботажа] произойдет. Но пока это потенциальная возможность.

— Кстати, в прошлом году обсуждался еще и «мокрый лизинг». Объясните нашим читателям, что это такое.

— «Мокрый лизинг» — значит брать иностранные самолеты от иностранных авиакомпаний с экипажами, ну, как говорится, услуга под ключ. Но пока тоже этого не происходит. Не знаю точно, по какой причине. Может быть, иностранные авиакомпании опасаются отдавать нам свои самолеты, опасаются вторичных санкций.

Но мы уже видим, что даже Boeing и США сняли с Белоруссии санкции. Хоть и сделали это своеобразно, запретив им летать в Россию. Получается формально сняли, а воспользоваться невозможно. Это, к сожалению, такое иезуитство.

— Ожидаете ли вы открытия новых аэропортов после Краснодара, например Ростова?

— Предугадать, откроются или нет какие-то аэропорты, очень сложно, потому что это связано с общей ситуацией в зоне боевых действий. Все аэропорты, даже которые закрыты, они функционируют, все службы работают и готовы начать прием самолетов в любую секунду.

Но решение находится вне сферы гражданской авиации. Это в первую очередь решение силовых структур и Министерства обороны. Когда будет обеспечена безопасность, тогда Минтранс и Росавиация формально всё откроют.

— Ну а что у нас происходит с безопасностью полетов и техническим состоянием самолетов?

— Ситуация стабильная. Показатели авиационных событий примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Мы даже не выбиваемся из общемировой статистики. Это обеспечивается надежной и интенсивной работой технических служб авиакомпаний и организацией притока запчастей по параллельному импорту. Бояться, грубо говоря, нечего. Катастрофических прогнозов не существует. Авиакомпании наконец-то вышли в позитивную зону рентабельности после 2022 года. Самолеты летают очень интенсивно, загрузка близка к 100%, исправность близка к 100%.

— Средние цены на авиабилеты в России в 2025 году выросли примерно на 7,5% по сравнению с 2024 годом. По данным отраслевого анализа, средняя стоимость авиаперелета туда-обратно по стране составила около 18 тысяч рублей. А будет расти и дальше?

— В следующем году, если ситуация останется стабильной и не будет форс-мажоров, рост будет примерно на уровне инфляции. Публикации про «двукратный рост» — это некорректное сравнение сезонных тарифов. Если экономика будет стабильна, то и с авиабилетами всё будет нормально. Насколько подорожает картошка, настолько же подорожают и авиабилеты.

Придется подождать?

Россиян, несомненно, волнуют не только цены и безопасность полетов, но и то, какие аэропорты откроются в 2026 году первыми. Тем более, что в 2025 году поэтапно открылись сразу три — Элиста, Геленджик и Краснодар. Однако исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с MSK1.RU предложил не спешить.

«Чаще всего упоминается Ростов-на-Дону, несколько реже достаточно крупный аэропорт Воронежа. Но решения [об открытии] связаны исключительно лишь с тем, можно ли обеспечить безопасность полет в условиях продолжающихся боевых действий в линии боевого соприкосновения», — говорит Пантелеев. И объясняет, что и ростовский, и воронежский аэропорты расположены гораздо ближе к зоне боевых действий, нежели, скажем, краснодарский или геленджикский.

«Поэтому и риски для гражданских воздушных судов в этой ситуации были бы несколько выше. Вероятность открытия того или иного аэропорта будет зависеть в первую очередь от успеха переговорного процесса, от того, насколько удастся отодвинуть ливню боевого соприкосновения от этих городов. Ну и, соответственно, от того, что операторы аэропортов готовы обеспечить все от них зависящее, чтобы после получения разрешения на прием и отправку гражданских рейсов, как можно скорее начать обслуживать пассажиров», — говорит Пантелеев.