«Мой папа разрешил»: в Ярославле ребенка заметили за рулем иномарки. Видео

Какое наказание грозит его родителям

Какое наказание грозит его родителям

Полицейские выписали штраф родителям, чей ребенок устроил заезд на машине по Ярославлю | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПолицейские выписали штраф родителям, чей ребенок устроил заезд на машине по Ярославлю | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Полицейские выписали штраф родителям, чей ребенок устроил заезд на машине по Ярославлю

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле 10-летний мальчик устроил заезд на иномарке родителей. Видео завирусилось в Сети вечером 2 января. В кадре оказался мальчик школьного возраста, который сидел за рулем «Хендая».

— А где родители? — задает вопрос женский голос за кадром.

— А что случилось? В чем претензия? — отвечает мальчик.

— Как ты за рулем едешь? — продолжает интересоваться женщина.

— Так. Мой папа там, он мне разрешил, — отвечает ребенок.

В Ярославле нашли мальчика, который управлял иномаркой

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На видео отреагировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Личности несовершеннолетнего и его законного представителя установлены. Законный представитель ребенка привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, а также по ст. 5.35 КоАП РФ. Собранные полицейскими материалы будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения», — указано в сообщении Ирины Волк.

По информации МВД, ребенку всего 10 лет. Теперь его родителям предстоит заплатить штраф до 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав, а также еще один штраф до двух тысяч рублей за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как уточнили 76.RU в полиции, проводится проверка.

Гость
59 минут
штраф всего 30 тыс. - какая ерунда....Хотя бы от 50 и выше!
Гость
57 минут
Очень маленький штраф родителям. Он мог задавить кого угодно, в т.ч. ребёнка. Родители неадекваты. Надо на месяц все семейство к принудительное бесплатным работам - пусть снег чистят.
Рекомендуем