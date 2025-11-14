В Ярославской области запустят суда на подводных крыльях в два города

В Ярославской области в 2026 году запустят суда на подводных крыльях в два города. Об этом 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
«Запланирован запуск двух скоростных судов на подводных крыльях до Углича и до Пошехонья», — рассказал Роман Душко.
Напомним, в минувшем сезоне в Ярославской области курсировали скоростные «Метеоры» между Брейтово, Рыбинском и Ярославлем. Также с 2024 года открыто транспортное водное сообщение между Ярославлем и Нижним Новгородом.
Еще один водный маршрут в 2025 году связал Ярославль, Тутаев и Рыбинск. Теплоход «Восход» должен был начать ходить здесь с 14 июля. Но запуск рейса перенесли из-за сложных погодных условий на Ладожском озере. Теплоход не могли вовремя доставить в Ярославль. В итоге рейсы запустили с 16 июля.