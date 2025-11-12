«День города будет круглогодично»: депутат предложил расширить платные парковки до Ярославля-Главного

Депутат предложил расширить зону платной парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин предложил расширить зону платного парковочного пространства до Ярославля-Главного. Он объяснил это тем, что после введения платы за стоянки в зоне ЮНЕСКО, большая часть автомобилистов начнет парковаться у границы этой зоны.

«Можно представить День города, когда центр перекрывается и все начинают оставлять машины на ближайших улицах. После введения платных парковок эти дороги станут выглядеть также. День города будет круглогодичным», — считает Олег Ненилин.

Директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков сообщил, что возможно рассмотрение вопроса об организации точечных платных парковок за пределами утвержденной зоны в местах притяжения граждан. Также на следующих этапах не исключено расширение платной зоны веерно.

Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата в Ярославле начнет взиматься с 20 декабря.