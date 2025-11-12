В Ярославле могут расширить зону платной парковки

В Ярославле могут расширить список мест под платную парковку. Об этом 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказал директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.
Вопрос о возможности расширения зоны платного парковочного пространства задал депутат муниципалитета Олег Ненилин.
«В 2015 году, когда разрабатывался вопрос о платном парковочном пространстве, было предусмотрено три зоны платных парковок и три этапа их введения. То, что предлагается сейчас применимо к первой зоне. Есть ли планы по расширению платного парковочного пространства», — поинтересовался Олег Ненилин.
Кирилл Крюков ответил, что пока о веерном увеличении зоны платной парковки речи не идет.
«Возможно, будет проработан вопрос организации точечных платных парковок в местах притяжения граждан», — добавил он.
Но и веерное расширение платных парковок в будущем власти не исключают. Также, как и возможность создания зон платных парковок в других районах города.
Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата в Ярославле начнет взиматься с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.