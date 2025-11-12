НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Дороги и транспорт Платные парковки В Ярославле могут расширить зону платной парковки

В Ярославле могут расширить зону платной парковки

Об этом рассказали власти

3 443
В Ярославле могут появиться новые платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле могут появиться новые платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут появиться новые платные парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут расширить список мест под платную парковку. Об этом 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказал директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

Вопрос о возможности расширения зоны платного парковочного пространства задал депутат муниципалитета Олег Ненилин.

«В 2015 году, когда разрабатывался вопрос о платном парковочном пространстве, было предусмотрено три зоны платных парковок и три этапа их введения. То, что предлагается сейчас применимо к первой зоне. Есть ли планы по расширению платного парковочного пространства», — поинтересовался Олег Ненилин.

Кирилл Крюков ответил, что пока о веерном увеличении зоны платной парковки речи не идет.

«Возможно, будет проработан вопрос организации точечных платных парковок в местах притяжения граждан», — добавил он.

Но и веерное расширение платных парковок в будущем власти не исключают. Также, как и возможность создания зон платных парковок в других районах города.

Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата в Ярославле начнет взиматься с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY6
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
53
Гость
12 ноября, 10:34
Вот интересно: сколько людей придет на выборы в 2026-м и переизберет всех этих инициаторов на следующие сроки?
JayroslavMudryi
12 ноября, 10:40
в смысле расширить? что и квартиры наши включают в список парковки Ярославцам и жителям области парковка в городе должна быть бесплатная--другим регионам, туристам платная в зоне Юнеско!!! Только так
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление