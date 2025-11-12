В Ярославле могут расширить зону платной парковки

В Ярославле могут появиться новые платные парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут расширить список мест под платную парковку. Об этом 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказал директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

Вопрос о возможности расширения зоны платного парковочного пространства задал депутат муниципалитета Олег Ненилин.

«В 2015 году, когда разрабатывался вопрос о платном парковочном пространстве, было предусмотрено три зоны платных парковок и три этапа их введения. То, что предлагается сейчас применимо к первой зоне. Есть ли планы по расширению платного парковочного пространства», — поинтересовался Олег Ненилин.

Кирилл Крюков ответил, что пока о веерном увеличении зоны платной парковки речи не идет.

«Возможно, будет проработан вопрос организации точечных платных парковок в местах притяжения граждан», — добавил он.

Но и веерное расширение платных парковок в будущем власти не исключают. Также, как и возможность создания зон платных парковок в других районах города.