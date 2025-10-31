Под Ярославлем закрывали аэропорт. Публикуем заявление Росавиации

Под Ярославлем временно закрывали аэропорт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне под Ярославлем временно закрывали утром 31 октября. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 5:45.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объясняли в Росавиации.

Спустя четыре часа, в 9:56 аэропорт открыли для полетов. Сообщение об этом также появилось в официальном телеграм-канале представителя Росавиации.

Ночью 31 октября над Ярославской областью сбили украинские беспилотники. По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Губернатор Михаил Евраев сообщал, что во время атаки никто не пострадал. Также глава региона рассказал, что 31 октября не будут работать детсады № 28 и № 125 во Фрунзенском районе. Он объяснил, что это связано с падением обломков БПЛА и проведением следственных действий. Остальные учреждения в Ярославле работают в штатном режиме.