В Ярославле запустили новый водный рейс по Волге. Расписание и цены

Компания «Водолёт» объявила о запуске нового водного маршрута «Нижний Новгород — Ярославль — Тверь». Рейсы будет осуществлять «Метеор».
Первая поездка в Тверь из Ярославля состоится 31 августа, затем 6 сентября. По пути будут остановки в Рыбинске, Угличе, Клязине и Дубне. Стоянки будут длиться 10-15 минут.
«Отправление из Ярославля в 6:40. Прибытие в Тверь в 17:50», — уточнили в компании «Водолёт».
Обратно из Твери «Метеор» отправится 1 и 7 сентября. Затем 2 и 8 сентября рейс продолжится по маршруту «Ярославль — Нижний Новгород».
Полная стоимость билета из Ярославля в Тверь — 2600 рублей в одну сторону.
«Для прохождения полного маршрута бронируйте отели самостоятельно в Ярославле и Твери», — уточнили в «Водолёте».
Билет из Нижнего Новгорода в Ярославль обойдется в 2700 рублей.
Ранее стало известно, что в Ярославле с 1 августа запустили новый регулярный водный маршрут «Ярославль (речной вокзал) — Толга». Выполнять его будет электрокатамаран «Белояр».