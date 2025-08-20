НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле запустили новый водный рейс по Волге. Расписание и цены

В Ярославле запустили новый водный рейс по Волге. Расписание и цены

Куда можно будет отправиться на «Метеоре»

654
Из Ярославля можно будет попасть в Тверь по Волге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз Ярославля можно будет попасть в Тверь по Волге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Ярославля можно будет попасть в Тверь по Волге

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Компания «Водолёт» объявила о запуске нового водного маршрута «Нижний Новгород — Ярославль — Тверь». Рейсы будет осуществлять «Метеор».

Первая поездка в Тверь из Ярославля состоится 31 августа, затем 6 сентября. По пути будут остановки в Рыбинске, Угличе, Клязине и Дубне. Стоянки будут длиться 10-15 минут.

«Отправление из Ярославля в 6:40. Прибытие в Тверь в 17:50», — уточнили в компании «Водолёт».

Обратно из Твери «Метеор» отправится 1 и 7 сентября. Затем 2 и 8 сентября рейс продолжится по маршруту «Ярославль — Нижний Новгород».

Билеты из Ярославля в Тверь стоят 2600 рублей | Источник: ВодолётБилеты из Ярославля в Тверь стоят 2600 рублей | Источник: Водолёт

Билеты из Ярославля в Тверь стоят 2600 рублей

Источник:

Водолёт

Полная стоимость билета из Ярославля в Тверь — 2600 рублей в одну сторону.

«Для прохождения полного маршрута бронируйте отели самостоятельно в Ярославле и Твери», — уточнили в «Водолёте».

Билет из Нижнего Новгорода в Ярославль обойдется в 2700 рублей.

Ранее стало известно, что в Ярославле с 1 августа запустили новый регулярный водный маршрут «Ярославль (речной вокзал) — Толга». Выполнять его будет электрокатамаран «Белояр».

