«Была занята коляской»: в Ярославле многодетную мать оштрафовали в электробусе за неоплату проезда

Мама с детьми не успела оплатить проезд, когда зашли контролеры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в электробусе оштрафовали многодетную мать за неоплату проезда. Всё случилось на маршруте № 60 днем 18 августа.

«Моя жена с двумя маленькими детьми и коляской сегодня, 18.08.2025, в 14:47 произвела посадку на остановке „Улица Белинского“ в электробус № 60 (госномер — Р592ВС75). Так как во время движения она была занята детьми и коляской и не успела своевременно оплатить проезд, на следующей остановке на улице Белинского контролер-ревизор (Александрова О. В.) выписала постановление о неоплате. При этом оперативная оплата в движении с учетом двух маленьких детей и коляски оказалась невозможной», — написал Иван в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

Муж ярославны попросил отменить штраф. Он отметил, что ранее оплата проезда в общественном транспорте производилась своевременно, а также подчеркнул, что их семья является многодетной.

Многодетной маме выписали штраф за неоплату проезда Источник: Иван Могутов

В Министерстве транспорта Ярославской области ответили на просьбу отца семейства:

«Понимаем, что с детьми возможна была задержка в оплате, однако контролеры обязаны руководствоваться установленным порядком: если факт оплаты не зафиксирован до момента их входа в салон, это считается нарушением. Сожалеем, что ваша супруга попала в данную ситуацию».

Также в Минтрансе добавили, что в течение десяти календарных дней постановление об административном правонарушении можно обжаловать.

«Комиссия обязательно отследит обстоятельства произошедшего по камерам из салона автобуса», — уточнили в Министерстве.