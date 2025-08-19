НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

с-з.

 744мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Куда отправят жителей аварийного дома
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Бренды из регионов дают жару
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Ярославскую область накроет грозой
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Дороги и транспорт «Была занята коляской»: в Ярославле многодетную мать оштрафовали в электробусе за неоплату проезда

«Была занята коляской»: в Ярославле многодетную мать оштрафовали в электробусе за неоплату проезда

Отец семейства попросил отменить постановление

339
8 комментариев
Мама с детьми не успела оплатить проезд, когда зашли контролеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМама с детьми не успела оплатить проезд, когда зашли контролеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мама с детьми не успела оплатить проезд, когда зашли контролеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в электробусе оштрафовали многодетную мать за неоплату проезда. Всё случилось на маршруте № 60 днем 18 августа.

«Моя жена с двумя маленькими детьми и коляской сегодня, 18.08.2025, в 14:47 произвела посадку на остановке „Улица Белинского“ в электробус № 60 (госномер — Р592ВС75). Так как во время движения она была занята детьми и коляской и не успела своевременно оплатить проезд, на следующей остановке на улице Белинского контролер-ревизор (Александрова О. В.) выписала постановление о неоплате. При этом оперативная оплата в движении с учетом двух маленьких детей и коляски оказалась невозможной», — написал Иван в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

Муж ярославны попросил отменить штраф. Он отметил, что ранее оплата проезда в общественном транспорте производилась своевременно, а также подчеркнул, что их семья является многодетной.

Многодетной маме выписали штраф за неоплату проезда | Источник: Иван МогутовМногодетной маме выписали штраф за неоплату проезда | Источник: Иван Могутов

Многодетной маме выписали штраф за неоплату проезда

Источник:

Иван Могутов

В Министерстве транспорта Ярославской области ответили на просьбу отца семейства:

«Понимаем, что с детьми возможна была задержка в оплате, однако контролеры обязаны руководствоваться установленным порядком: если факт оплаты не зафиксирован до момента их входа в салон, это считается нарушением. Сожалеем, что ваша супруга попала в данную ситуацию».

Также в Минтрансе добавили, что в течение десяти календарных дней постановление об административном правонарушении можно обжаловать.

«Комиссия обязательно отследит обстоятельства произошедшего по камерам из салона автобуса», — уточнили в Министерстве.

Как считаете, должны отменить штраф маме с детьми?

Считаю, что да! С малышами и вправду не всегда получается оперативно заплатить за проезд
Нет, всегда можно заплатить по QR-коду или в приложении
Мне всё равно
Напишу свое мнение в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Транспорт Многодетная мама Штраф
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
282985905
28 минут
Если контролёров послать, то и проблем не будет
Гость
11 минут
И не стыдно такое публиковать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление