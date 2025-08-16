Вонь, хлопающие двери и хамы: ярославцы рассказали, что бесит в поезде

Что бесит в поезде больше всего? Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Многие для поездок на дальние расстояния и путешествий выбирают поезд. Кто-то любит этот вид транспорта за атмосферные виды за окном, чай в подстаканнике и приятные беседы с попутчиками. А для кого-то поездки на поезде — это настоящая пытка.

Мы спросили у читателей телеграм-канала 76.RU, какие вещи и моменты их больше всего раздражают в путешествиях по железной дороге.

Неприятные запахи

Комментаторы отметили неприятные запахи, которые сопровождают пассажиров на протяжении всей поездки. Прежде всего, путешественники жалуются на ароматы лапши и пюре быстрого приготовления. Эти продукты современных технологий стали уже своеобразными символами поездок на поезде. Кто-то даже жалеет, что «дошики» вытеснили куру-гриль и вареные яйца.

«Раздражает запах от лапши и картошки быстрого приготовления. Лучше бы как раньше брали курицу и яйца», — вспоминает былые времена читатель телеграм-канала.

«Запахи доширака, вареных яиц и несвежих носков», — поделился читатель.

«Запах колбасы на весь вагон не нравится», — отметил комментатор.

Раздражающие звуки

Классика атмосферных путешествий на поезде — громкие звуки. Это могут быть капризные дети, увлекательные телефонные разговоры попутчиков и шум от двери, которой хлопают пассажиры. Особенно вызывают негодование у наших читателей компании, которые садятся в поезд ночью и тут же громко делятся впечатлениями о вагоне или раздают друг другу инструкции по размещению багажа.

«Бесят люди, которые ходят ночью и дубасят дверьми. Двери можно придерживать, и они не будут так хлопать. Бесят, когда вошли в поезд ночью, когда народ уже спит, а ведут себя, как в лесу. Никакого уважения воспитанности и понимания», — сетует читатель телеграм-канала.

У некоторых читателей есть даже идеи, как можно улучшить поездки на поезде. Например, создать отдельные вагоны для семей с детьми.

«Кстати, про детей, вот у меня у самой ребенок, но было бы здорово сделать отдельные вагоны для семей с детьми и никто бы не испытывал ни неловкости, ни агрессии по отношению к малышам, да и родители родителей поймут всегда», — подала идею читательница с ником Элли.

Как вам идея создания отдельных вагонов для семей с детьми? Поддерживаю Идея кажется странной Не поддерживаю Свое мнение оставлю в комментариях

Проблема верхних полок

Кроме этого, читатели отметили проблему пассажиров верхних полок. Бывают ситуации, когда путешественники с нижних спальных мест не пускают к столу тех, кто едет наверху. Из-за этого нередки конфликтные ситуации.

«Не всегда пускают с верхней полки поесть те, кто сидит внизу. Пришлось есть в ногах, так ещё и нахамили, что они за это место заплатили. Хорошо, с боку не было никого, там вот смогла перекусить. Теперь беру что-нибудь так, что можно перекусить прям наверху. Ехать сутки», — пожаловалась читательница.

«Еще если у тебя верхняя полка, то попутчики с нижней полки не всегда пускают к столику покушать, завалятся спать или лежать на нижней полке и всё, к столику не подойти», — описал комментатор.

Романтика дальних поездок

Среди наших читателей нашлись и те, кому поездки на поезде приходятся по душе. В них они видят особую романтику и атмосферу. Особенно приносят удовольствие пейзажи, которые мелькают за окном.

«Я обожаю дальние путешествия, особенно по четыре дня когда ездила… Этот невероятный вид, особенно рассветы и закаты. Спокойно читаешь книжку, увлекаешься в какие-то эпизоды и не замечаешь ни людей, ни посторонних шумов. Хотя разные люди попадались, от только освободившихся до разных команд молодежных», — рассказала читательница Мария.

А как вы относитесь к поездкам на поезде? Поделитесь своим мнением в комментариях.