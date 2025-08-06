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Дороги и транспорт Из-за ливней в Ярославле срываются рейсы троллейбусов. Почему так происходит

Из-за ливней в Ярославле срываются рейсы троллейбусов. Почему так происходит

Объяснил директор «ЯрГЭТ»

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1 комментарий
Почему происходит срыв троллейбусных рейсов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему происходит срыв троллейбусных рейсов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему происходит срыв троллейбусных рейсов в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Троллейбусы в Ярославле ломаются во время дождя. Из-за этого в ненастную погоду нередко случается срыв рейсов электротранспорта. Об этом рассказал 76.RU директор «Яргорэлектротранспорта» Денис Пырлог.

«Когда идут проливные дожди и возникают подтопления, троллейбусы испытывают серьезные трудности в передвижении и эксплуатации, — отметил Пырлог. — Троллейбус — это транспорт на высоком напряжении, у него электродвигатель расположен достаточно низко. Если троллейбус проезжает по низине, где есть скопление воды: например, на Московском проспекте под рельсами, влага попадает в тяговый электродвигатель, и происходят сходы с линии».

<p>Денис Пырлог</p><p>Денис Пырлог</p>

Одна из причин сходов троллейбусов с рейсов — дождливая погода.

Денис Пырлог

директор «ЯрГЭТ

Также Денис Пырлог отметил, что передвижной состав троллейбусов изношен. В 2024 году город приобрел девять новых троллейбусов, которые уже были выпущены на линию. Однако, как отмечает директор «Яргорэлектротрнаса», этого недостаточно для поддержания всего парка в нормативном состоянии.

«Необходимо ежегодно обновлять технику как минимум в таком же объеме», — сообщил Денис Пырлог.

А вы сталкивались со срывом рейсов электротранспорта в Ярославле?

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Не езжу на троллейбусах и трамваях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Троллейбусы ЯрГЭТ
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Работать лучше надо. Технике ремонт и тех. обслуживание во время делать. По чаще в депо заезжать надо, и в канаву по троллейбус слазать посмотреть , где там двигатель находится. А мы в кабинетах сидим про изношенный парк говорим. Люди разучились работать уже забыли в какую сторону гайки крутятся!!
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