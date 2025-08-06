Из-за ливней в Ярославле срываются рейсы троллейбусов. Почему так происходит

Почему происходит срыв троллейбусных рейсов в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Троллейбусы в Ярославле ломаются во время дождя. Из-за этого в ненастную погоду нередко случается срыв рейсов электротранспорта. Об этом рассказал 76.RU директор «Яргорэлектротранспорта» Денис Пырлог.

«Когда идут проливные дожди и возникают подтопления, троллейбусы испытывают серьезные трудности в передвижении и эксплуатации, — отметил Пырлог. — Троллейбус — это транспорт на высоком напряжении, у него электродвигатель расположен достаточно низко. Если троллейбус проезжает по низине, где есть скопление воды: например, на Московском проспекте под рельсами, влага попадает в тяговый электродвигатель, и происходят сходы с линии».

Одна из причин сходов троллейбусов с рейсов — дождливая погода. Денис Пырлог директор «ЯрГЭТ

Также Денис Пырлог отметил, что передвижной состав троллейбусов изношен. В 2024 году город приобрел девять новых троллейбусов, которые уже были выпущены на линию. Однако, как отмечает директор «Яргорэлектротрнаса», этого недостаточно для поддержания всего парка в нормативном состоянии.

«Необходимо ежегодно обновлять технику как минимум в таком же объеме», — сообщил Денис Пырлог.