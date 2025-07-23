В Ярославле столкнулись троллейбус и самосвал. Фото с места ДТП

В Ярославле столкнулись троллейбус и большегруз Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Днем в среду, 23 июля, в Ярославле на Московском проспекте троллейбус столкнулся с самосвалом. Кадры последствий аварии у одного из корпусов ЯГТУ появились в соцсетях.

«ДТП на остановке „Технический университет“. К счастью, никто не пострадал», — подписали фото авторы.

У общественного транспорта от удара разбилось одно из стекол, весь салон оказался усыпан осколками.

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По данным полиции, на Московском проспекте столкнулись троллейбус и поливальная машина

«По имеющимся данным пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе полиции.