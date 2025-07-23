В Ярославле столкнулись троллейбус и самосвал. Фото с места ДТП

Днем в среду, 23 июля, в Ярославле на Московском проспекте троллейбус столкнулся с самосвалом. Кадры последствий аварии у одного из корпусов ЯГТУ появились в соцсетях.
«ДТП на остановке „Технический университет“. К счастью, никто не пострадал», — подписали фото авторы.
У общественного транспорта от удара разбилось одно из стекол, весь салон оказался усыпан осколками.
По данным полиции, на Московском проспекте столкнулись троллейбус и поливальная машина
«По имеющимся данным пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе полиции.
Вечером 10 июля в Дзержинском районе Ярославля автобус с пассажирами врезался в столб. Авария на Ленинградском проспекте парализовала троллейбусное движение. Тогда в больницу попали две пассажирки 50 и 49 лет. По предварительным данным регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, водитель автобуса не справился с управлением.