НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

с-в.

 746мм 83%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Застраивают элитный участок на набережной
Ищут нового перевозчика
Летние предложения медцентров Ярославля
Теплоход-колесник в Ярославле
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Дороги и транспорт В Ярославле столкнулись троллейбус и самосвал. Фото с места ДТП

В Ярославле столкнулись троллейбус и самосвал. Фото с места ДТП

Публикуем первые данные от полиции

480
1 комментарий
В Ярославле столкнулись троллейбус и большегруз | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле столкнулись троллейбус и большегруз | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле столкнулись троллейбус и большегруз

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Днем в среду, 23 июля, в Ярославле на Московском проспекте троллейбус столкнулся с самосвалом. Кадры последствий аварии у одного из корпусов ЯГТУ появились в соцсетях.

«ДТП на остановке „Технический университет“. К счастью, никто не пострадал», — подписали фото авторы.

У общественного транспорта от удара разбилось одно из стекол, весь салон оказался усыпан осколками.

Авария произошла на остановке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramАвария произошла на остановке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
В момент столкновения в троллейбусе разбилось одно из стекол | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ момент столкновения в троллейбусе разбилось одно из стекол | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
В аварии повредило новый состав | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ аварии повредило новый состав | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
+1
Пол в салоне остался усыпан осколками | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПол в салоне остался усыпан осколками | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

По данным полиции, на Московском проспекте столкнулись троллейбус и поливальная машина

«По имеющимся данным пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе полиции.

Вечером 10 июля в Дзержинском районе Ярославля автобус с пассажирами врезался в столб. Авария на Ленинградском проспекте парализовала троллейбусное движение. Тогда в больницу попали две пассажирки 50 и 49 лет. По предварительным данным регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, водитель автобуса не справился с управлением.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП с троллейбусом Самосвал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
фотограф вообще знает, что существует общий план?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление