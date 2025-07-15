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Дороги и транспорт После судебного иска власти будут следить за народным мостом в Ярославской области

После судебного иска власти будут следить за народным мостом в Ярославской области

Востребованная среди местных жителей переправа считалась бесхозной

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5 комментариев
Суд обязал власти следить за пешеходным мостом через реку Ить | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramСуд обязал власти следить за пешеходным мостом через реку Ить | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Суд обязал власти следить за пешеходным мостом через реку Ить

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Тутаевский городской суд обязал местные власти следить за народным мостом через реку Ить в деревне Тимоханово Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Востребованная среди местных пешеходная переправа считалась бесхозным имуществом. Как указали в прокуратуре, местные мостом пользовались часто. При этом его регулярно смывало во время паводков.

«После вмешательства прокуратуры в мае текущего года муниципальное казенное учреждение „Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района“ выполнило работы по текущему ремонту пешеходной переправы. Вместе с тем сооружение на баланс не принято», — указали в пресс-службе ведомства.

В Ярославской области суд обязал власти следить за мостом через реку Ить

Источник:

прокуратура Ярославской области

После проверки Тутаевская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на органы местного самоуправления обязанности поставить переправу через реку Ить на учет и принять ее в муниципальную собственность.

«Хотел бы поблагодарить Тутаевскую прокуратуру за содействие, что администрация Тутаева будет собственником и будет восстанавливать мост в нужное время и в данном месте», — рассказал местный житель.

Решением Тутаевского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
5
Гость
44 минуты
Скрепный мост в Многочисленный Мир
Гость
43 минуты
этот мост приведёт Буратинок в светлое будущее 🌝
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