После судебного иска власти будут следить за народным мостом в Ярославской области

Суд обязал власти следить за пешеходным мостом через реку Ить Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Тутаевский городской суд обязал местные власти следить за народным мостом через реку Ить в деревне Тимоханово Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Востребованная среди местных пешеходная переправа считалась бесхозным имуществом. Как указали в прокуратуре, местные мостом пользовались часто. При этом его регулярно смывало во время паводков.

«После вмешательства прокуратуры в мае текущего года муниципальное казенное учреждение „Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района“ выполнило работы по текущему ремонту пешеходной переправы. Вместе с тем сооружение на баланс не принято», — указали в пресс-службе ведомства.

В Ярославской области суд обязал власти следить за мостом через реку Ить Источник: прокуратура Ярославской области

После проверки Тутаевская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на органы местного самоуправления обязанности поставить переправу через реку Ить на учет и принять ее в муниципальную собственность.

«Хотел бы поблагодарить Тутаевскую прокуратуру за содействие, что администрация Тутаева будет собственником и будет восстанавливать мост в нужное время и в данном месте», — рассказал местный житель.