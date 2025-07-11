В Ярославской области анонсировали запуск новых скоростных теплоходов. Что будет с «Метеором»?

Из Ярославля теплоходы отходят от речного вокзала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

14 июля в Ярославской области запустят новый скоростной теплоход «Восход», судно будет курсировать между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве.

«Жители и гости региона смогут быстро и с комфортом перемещаться по Волге — нашей главной водной артерии. Время в пути от речного вокзала Ярославля до Рыбинска с остановкой в Тутаеве составит всего 2 часа», — ранее сообщал губернатор Михаил Евраев.

На данный момент расписание и стоимость билетов на «Восход» еще не известна. Власти ранее сообщали, что эти данные появятся на сайте перевозчика.

Частично данный маршрут повторяет судно «Метеор-218» от «Рыбинских пассажирских перевозок», скоростное судно делает остановки в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске и Брейтове.

Как уточнили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, действующий маршрут «Метеора-218» продолжит работать без изменений.