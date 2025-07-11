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Дороги и транспорт В Ярославской области анонсировали запуск новых скоростных теплоходов. Что будет с «Метеором»?

В Ярославской области анонсировали запуск новых скоростных теплоходов. Что будет с «Метеором»?

Публикуем объяснение Министерства транспорта

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2 комментария
Из Ярославля теплоходы отходят от речного вокзала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз Ярославля теплоходы отходят от речного вокзала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Ярославля теплоходы отходят от речного вокзала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

14 июля в Ярославской области запустят новый скоростной теплоход «Восход», судно будет курсировать между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве.

«Жители и гости региона смогут быстро и с комфортом перемещаться по Волге — нашей главной водной артерии. Время в пути от речного вокзала Ярославля до Рыбинска с остановкой в Тутаеве составит всего 2 часа», — ранее сообщал губернатор Михаил Евраев.

На данный момент расписание и стоимость билетов на «Восход» еще не известна. Власти ранее сообщали, что эти данные появятся на сайте перевозчика.

Частично данный маршрут повторяет судно «Метеор-218» от «Рыбинских пассажирских перевозок», скоростное судно делает остановки в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске и Брейтове.

Как уточнили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, действующий маршрут «Метеора-218» продолжит работать без изменений.

Ранее мы публиковали подробное расписание и стоимость билетов скоростных «Метеоров».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Рыбинск Речные перевозки
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Комментарии
2
Гость
1 час
Рейс через 3 дня и ни расписания ни цен🤡 Поставят под расписание метеора, что бы забирать у него пассажиров и в конечном итоге обанкротить, скринте.
Гость
56 минут
Это хорошо!
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