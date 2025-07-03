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Дороги и транспорт Жители Ярославля жалуются на перебои с троллейбусами. В чем причина сбоев в работе транспорта

Жители Ярославля жалуются на перебои с троллейбусами. В чем причина сбоев в работе транспорта

Объяснили власти

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10 комментариев
Почему в Ярославле редко хотят троллейбусы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в Ярославле редко хотят троллейбусы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в Ярославле редко хотят троллейбусы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля пожаловалась на работу троллейбуса № 9. Наталья написала в соцсетях у губернатора, что вечером 2 июля она с ребенком более получаса ждала транспорт на остановке «Проспект Ленина». Хотя за этот период по расписанию было запланировано минимум пять рейсов.

«На остановке с ребенком пробыли более 30 минут, но ни одного троллейбуса № 9 не было. Холодно, дождь. Зато проехало три троллейбуса № 1», — написала Наталья.

Ярославна отметила, что на остановке они ждали с 17:35 до 18:08&nbsp;2 июля | Источник: НатальяЯрославна отметила, что на остановке они ждали с 17:35 до 18:08&nbsp;2 июля | Источник: Наталья

Ярославна отметила, что на остановке они ждали с 17:35 до 18:08 2 июля

Источник:

Наталья

За этот период, судя по расписанию, было запланировано минимум пять рейсов троллейбуса № 9 | Источник: НатальяЗа этот период, судя по расписанию, было запланировано минимум пять рейсов троллейбуса № 9 | Источник: Наталья

За этот период, судя по расписанию, было запланировано минимум пять рейсов троллейбуса № 9

Источник:

Наталья

В ответ на обращение ярославны в мэрии ответили, что проблема возникла из-за изношенности транспортного состава.

«В настоящее время у АО „Яргорэлектротранса“ большая часть троллейбусов имеет высокий, сверхнормативный уровень износа, вследствие чего периодически наблюдаются сходы подвижного состава по причине неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Обществом ведется работа по обновлению троллейбусов», — объяснили в мэрии Ярославля.

В разговоре с 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог, подтвердил, что срыв рейсов произошел из-за состояния троллейбусов.

«В данном случае, безусловно, есть вина и службы эксплуатации троллейбусного депо. Им я уже сегодня, после разбора данного инцидента, указал на недопустимость срыва нескольких рейсов подряд», — отметил Денис Пырлог.

По словам директора «ЯрГЭТ» проблемы с работой троллейбусов особенно обостряется в дождливую погоду.

«Когда идут проливные дожди, когда возникают подтопления, троллейбусы, мягко говоря, испытывают серьезные трудности в передвижении и эксплуатации. Троллейбус — это транспорт на высоком напряжении, это электрический вид транспорта. Соответственно, у него электродвигатель расположен достаточно низко. Если троллейбус проезжает по низине, где есть скопление воды: например, на Московском проспекте под путепроводом, под рельсами — влага попадает в тяговый электродвигатель, и происходят сходы с линии. Одна из причин сходов троллейбусов с рейсов — дождливая погода», — пояснил Денис Пырлог.

<p>Денис Пырлог</p><p>Денис Пырлог</p>

Подвижной состав троллейбусов изношен, его долгое время не обновляли.

Денис Пырлог

директор «ЯрГЭТ»

В 2024 году город приобрел девять новых троллейбусов, которые уже были выпущены на линию. Однако как отмечает директор «Яргорэлектротрнаса» этого недостаточно для поддержания всего парка в нормативном состоянии.

«Необходимо ежегодно обновлять технику как минимум в таком же объеме», — сообщил Денис Пырлог.

<p>Денис Пырлог</p><p>Денис Пырлог</p>

К сожалению, случаются сходы троллейбусов по техническим причинам. Мы не имеем права выпускать неисправный транспорт на линию и перевозить в нём пассажиров. То же самое касается и автобусов, и электробусов — техника, увы, иногда ломается. Наша задача — своевременно выявлять неисправности и устранять их.

Денис Пырлог

директор «ЯрГЭТ»
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Кристина Геворкян
корреспондент
Троллейбус Транспорт
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Комментарии
10
Гость
1 час
Все развалили... Вообще все...
Гость
1 час
Какая-то не нелепая отмазка. Я бы, на его месте, сослался на острый дефицит водителей, ну, или эпидемию диареи в их рядах! 🤡🤡🤡
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