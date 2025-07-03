Жители Ярославля жалуются на перебои с троллейбусами. В чем причина сбоев в работе транспорта

Почему в Ярославле редко хотят троллейбусы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля пожаловалась на работу троллейбуса № 9. Наталья написала в соцсетях у губернатора, что вечером 2 июля она с ребенком более получаса ждала транспорт на остановке «Проспект Ленина». Хотя за этот период по расписанию было запланировано минимум пять рейсов.

«На остановке с ребенком пробыли более 30 минут, но ни одного троллейбуса № 9 не было. Холодно, дождь. Зато проехало три троллейбуса № 1», — написала Наталья.

Ярославна отметила, что на остановке они ждали с 17:35 до 18:08 2 июля Источник: Наталья За этот период, судя по расписанию, было запланировано минимум пять рейсов троллейбуса № 9 Источник: Наталья

В ответ на обращение ярославны в мэрии ответили, что проблема возникла из-за изношенности транспортного состава.

«В настоящее время у АО „Яргорэлектротранса“ большая часть троллейбусов имеет высокий, сверхнормативный уровень износа, вследствие чего периодически наблюдаются сходы подвижного состава по причине неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Обществом ведется работа по обновлению троллейбусов», — объяснили в мэрии Ярославля.

В разговоре с 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог, подтвердил, что срыв рейсов произошел из-за состояния троллейбусов.

«В данном случае, безусловно, есть вина и службы эксплуатации троллейбусного депо. Им я уже сегодня, после разбора данного инцидента, указал на недопустимость срыва нескольких рейсов подряд», — отметил Денис Пырлог.

По словам директора «ЯрГЭТ» проблемы с работой троллейбусов особенно обостряется в дождливую погоду.

«Когда идут проливные дожди, когда возникают подтопления, троллейбусы, мягко говоря, испытывают серьезные трудности в передвижении и эксплуатации. Троллейбус — это транспорт на высоком напряжении, это электрический вид транспорта. Соответственно, у него электродвигатель расположен достаточно низко. Если троллейбус проезжает по низине, где есть скопление воды: например, на Московском проспекте под путепроводом, под рельсами — влага попадает в тяговый электродвигатель, и происходят сходы с линии. Одна из причин сходов троллейбусов с рейсов — дождливая погода», — пояснил Денис Пырлог.

Подвижной состав троллейбусов изношен, его долгое время не обновляли. Денис Пырлог директор «ЯрГЭТ»

В 2024 году город приобрел девять новых троллейбусов, которые уже были выпущены на линию. Однако как отмечает директор «Яргорэлектротрнаса» этого недостаточно для поддержания всего парка в нормативном состоянии.

«Необходимо ежегодно обновлять технику как минимум в таком же объеме», — сообщил Денис Пырлог.