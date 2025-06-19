«Создаются фактически с нуля». Сможет ли Россия выпустить 200 самолетов МС-21 в ближайшие годы

«Аэрофлот» рассчитывает получить 100 МС-21 к 2030 году. Спросили у авиаэкспертов, возможно ли это Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU











Группа «Аэрофлот» рассчитывает получить больше 100 новых отечественных самолетов МС-21 до 2030 года. Об этом недавно заявил генеральный директор компании Сергей Александровский и мы об этом писали. У главы Минтранса РФ Романа Старовойта планы еще грандиознее.

«В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов МС-21 на 200 бортов», — сказал министр в интервью «Известиям» на ПМЭФ.

При этом первые поставки лайнеров авиакомпаниям намечены только на 2026 год. Редакция «ИрСити» поговорила с авиаэкспертами, чтобы понять, насколько реальны планы Минтранса и крупнейшего российского перевозчика и когда начнется массовое серийное производство «иркутской ласточки».

«Задача посильная»

Как считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, планы производства МС-21, которые озвучивает Ростех, вполне могут перекрыть планы «Аэрофлота» получить более 100 этих самолетов до 2030 года.

«Даже если на этом горизонте не выходить на темпы сборки в 72 МС-21 в год, а такие планы прописаны в комплексной программе развития авиаотрасли, то собрать более 100 машин — задача посильная, исходя из того темпа сборки, под который сейчас модернизируется производство как в Иркутске, так и у подрядчиков — поставщиков комплектующих изделий», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что действующая версия программы была утверждена в 2023 году. Она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолета, в том числе 592 борта производства ОАК: 142 SJ-100, 270 МС-21, 51 Ил-114-300, 115 Ту-214, 14 Ил-96-300. Правительство России планирует скорректировать этот документ до конца 2025 года.

Олег Пантелеев заметил, что при этом «Аэрофлот» сохраняет существующий парк воздушных судов иностранного производства. Более того, компания продолжает страховое урегулирование по тем самолетам, которые принадлежат иностранным лизинговым компаниям.

«Это будет и подстраховкой на случай непредвиденных обстоятельств и резервом для реализации амбициозных планов по увеличению пассажиропотока», — подчеркнул эксперт.

«Это будет очень сложно»

Менее оптимистичные прогнозы дает генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. «Это будет очень сложно и трудозатратно», — подчеркнул он, добавив, что было упущено время с 2023 года, когда версталась программа развития авиапрома. «Сегодня это нереально. Сертификационные испытания еще не закончены», — напомнил эксперт.

Он заметил, что многие системы и части МС-21 создаются фактически с нуля, поэтому к прогнозам нужно относиться очень осторожно. «Я не то что сгущаю черные краски, нет, это факт, просто реальная работа. Нам пришлось на собственной технологической базе создавать композиты для крыла, все системы и комплектующие, а сегодня мы задерживаемся с серийным производством», — сказал Попов. Эксперт уточнил, что пока еще не сертифицирован самолет с отечественными двигателями ПД-14 (хотя отдельно мотор уже прошел сертификацию).

Попов подчеркнул, что на Иркутском авиазаводе уже отработаны производственные мощности. «Сейчас мощности рассчитаны так, чтобы выпускать ежемесячно по два-три самолета минимум. Но имейте в виду, что на начальном этапе такое серийное производство организовать невозможно. Нужно понимать, что на первом этапе за полтора-два месяца завод сможет делать по одному самолету. Нужно же еще испытания провести, подготовить лайнер, чтобы потом уже отдать авиакомпании. Если за первый год мы будем делать 12–15 самолетов, это будет уже хорошо», — пояснил авиаэксперт.

По его оценкам, потребуется подождать минимум два года, чтобы выйти на такую мощность, какая требуется для закрытия планов «Аэрофлота». Это время уйдет на то, чтобы «сборщики набили руку». «Скорость сборки будет зависеть от наработки принципов механических действий», — добавил эксперт.

Он напомнил, что Советский Союз самостоятельно производил всю линейку военных и гражданских самолетов. Одним из первых в мире реактивных пассажирских лайнеров считается Ту-104. В пике советские производители выпускали с конвейера по 50 самолетов за 1,5–2 месяца. «Таких темпов уже не было лет 30 или 40», — заметил Владимир Попов.

При самых радужных раскладах, уточнил авиаэксперт, сертификационные испытания возможно будет завершить уже к осени. Тем более что их проходит не один самолет, а несколько. «Суммарные часы налета пойдут в сертификат», — пояснил эксперт.

Но Владимир Попов подчеркнул, что выпуск гражданского лайнера будет зависеть от развития спецоперации, так как приоритет сейчас у производства военной техники. «Сейчас главное — это обеспечить нужды СВО. Иркутский авиазавод производит Су-30СМ, учебно-боевой Як-130, а также ремкомплекты. Поэтому сейчас авиапром обращает внимание на боевую авиацию, а потом уже на гражданскую», — резюмировал эксперт.

Что известно об МС-21?

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-14.

В начале января 2025-го был опубликован Единый план по достижению наццелей до 2030 года, по которому в полтора раза снизился объем импортозамещения. По этому документу в 2025-м планируется передать авиакомпаниям девять машин, а в 2026-м — сразу 31 самолет. В 2029-м ежегодный выпуск должен достигнуть 72 МС-21. В феврале 2025 года Минпромторг и компания «Яковлев» заключили контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по расширению сертификата типа лайнера.

Пока основная масса заказчиков МС-21 — это российские компании, но имеются уже достигнутые предварительные договоренности и с зарубежными авиаперевозчиками. В их числе — танзанийская Air Tanzania, египетская Cairo Aviation, «Азербайджанские авиалинии» и Peruvian Airlines из Перу. Кроме того, о намерении покупки иркутских лайнеров заявляла белорусская компания «Белавиа».