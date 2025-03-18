НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Образование В Ярославской области утвердили единые даты последних звонков и выпускных. Когда пройдут празднования

В Ярославской области утвердили единые даты последних звонков и выпускных. Когда пройдут празднования

Публикуем расписание для школьников

3 087
5 комментариев
Стало известно, когда пройдут последние звонки и выпускные в школах в 2025 году | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСтало известно, когда пройдут последние звонки и выпускные в школах в 2025 году | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Стало известно, когда пройдут последние звонки и выпускные в школах в 2025 году

Источник:

Стало известно, когда в этом году в школах Ярославской области будут проводить последние звонки и выпускные. В начале марта в Министерстве просвещения РФ утвердили единые даты празднований для школьников по стране.

— В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, — сообщали в пресс-службе Министерства просвещения в начале марта.

В Министерстве образования Ярославской области разъяснили проведение мероприятий в школах региона.

— Единые даты проведения последних звонков и выпускных определены министерством просвещения РФ. В соответствии с этим, Министерство образования Ярославской области рекомендует образовательным организациям скорректировать свой план мероприятий в соответствии с указанными датами — как в целях соблюдения безопасности, так и для соблюдения сроков выдачи аттестатов, — пояснили 76.RU в пресс-службе ярославского Минобра.

Период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Подробное расписание на текущий год публикуем в карточке:

В 2025 году ЕГЭ начнется 23 мая | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваВ 2025 году ЕГЭ начнется 23 мая | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

В 2025 году ЕГЭ начнется 23 мая

Источник:

Ранее мы рассказывали, сколько в этом году будут составлять минимальные баллы для сдачи ЕГЭ.

ПО ТЕМЕ
Школа Выпускные Последний звонок Экзамены Министерство просвещения РФ ЕГЭ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
18 марта, 19:41
Не забывайте приглашать военкома для патриотичности
Гость
23 часа
Сколько планируют остаться в стране?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление