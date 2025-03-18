В Ярославской области утвердили единые даты последних звонков и выпускных. Когда пройдут празднования

Стало известно, когда пройдут последние звонки и выпускные в школах в 2025 году Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Стало известно, когда в этом году в школах Ярославской области будут проводить последние звонки и выпускные. В начале марта в Министерстве просвещения РФ утвердили единые даты празднований для школьников по стране.

— В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, — сообщали в пресс-службе Министерства просвещения в начале марта.

В Министерстве образования Ярославской области разъяснили проведение мероприятий в школах региона.

— Единые даты проведения последних звонков и выпускных определены министерством просвещения РФ. В соответствии с этим, Министерство образования Ярославской области рекомендует образовательным организациям скорректировать свой план мероприятий в соответствии с указанными датами — как в целях соблюдения безопасности, так и для соблюдения сроков выдачи аттестатов, — пояснили 76.RU в пресс-службе ярославского Минобра.

Период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Подробное расписание на текущий год публикуем в карточке:

В 2025 году ЕГЭ начнется 23 мая Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова









