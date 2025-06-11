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Дороги и транспорт Трамвайная концессия На ярославском предприятии объявили о сокращении сотрудников

На ярославском предприятии объявили о сокращении сотрудников

Об этом рассказал Денис Пырлог

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3 комментария
В Ярославле грядут сокращения в «Яргорэлектротрансе» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле грядут сокращения в «Яргорэлектротрансе» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле грядут сокращения в «Яргорэлектротрансе»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На ярославском транспортном предприятии «Яргорэлектротранс», которое отвечает за работу электротранспорта, грядут сокращения. Об этом 11 июня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля сообщил директор общества Денис Пырлог.

Он отметил, что сокращения будут точечными и коснутся управленческого звена и отдела сбора выручки, так как сейчас оплата в ярославском транспорте переведена в онлайн-режим.

«Штат в предыдущие годы был сильно раздут. Сокращаемых сотрудников перераспределим по другим подразделениям. Если же они откажутся и уйдут по сокращению, то все положенные выплаты им будут произведены», — пояснил Пырлог.

Он также добавил, что высвободившиеся средства планируют направить на увеличение зарплат оставшимся сотрудникам.

Напомним, тема сокращений на предприятии уже поднималась в начале июня. Тогда в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева один из ярославцев написал о предстоящих увольнениях. В мэрии не стали отрицать этого, объяснив необходимость сокращений уменьшением объема перевозок.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Всех сократить оставить только Директора с большой ЗП
Гость
43 минуты
Людей оставляют без работы.... Скрипач не нужен. Теломеханики
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