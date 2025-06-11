На ярославском предприятии объявили о сокращении сотрудников

В Ярославле грядут сокращения в «Яргорэлектротрансе» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На ярославском транспортном предприятии «Яргорэлектротранс», которое отвечает за работу электротранспорта, грядут сокращения. Об этом 11 июня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля сообщил директор общества Денис Пырлог.

Он отметил, что сокращения будут точечными и коснутся управленческого звена и отдела сбора выручки, так как сейчас оплата в ярославском транспорте переведена в онлайн-режим.

«Штат в предыдущие годы был сильно раздут. Сокращаемых сотрудников перераспределим по другим подразделениям. Если же они откажутся и уйдут по сокращению, то все положенные выплаты им будут произведены», — пояснил Пырлог.

Он также добавил, что высвободившиеся средства планируют направить на увеличение зарплат оставшимся сотрудникам.