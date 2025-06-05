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Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Раздували штат»: директор «Яргорэлектротранса» прокомментировал слухи о сокращениях в трамвайном депо

«Раздували штат»: директор «Яргорэлектротранса» прокомментировал слухи о сокращениях в трамвайном депо

Публикуем заявление Дениса Пырлога

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7 комментариев
В «Яргорэлектротрансе» прокомментировал слухи о сокращениях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Яргорэлектротрансе» прокомментировал слухи о сокращениях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Яргорэлектротрансе» прокомментировал слухи о сокращениях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появились слухи о сокращениях в городском трамвайном депо. Эту тему ярославцы подняли в комментариях в телеграм-канале губернатора региона Михаила Евраева.

«А почему в трамвайном депо идет сокращение?», — поинтересовался один из подписчиков 5 июня.

На вопрос ответила мэрия города.

«В связи с сокращением объема перевозок и количества выпуска подвижного состава с целью оптимизации расходов ведется работа по сокращению должностей, которые не загружены работой. Для работников, ушедших с должности, будут предложены альтернативные варианты работы», — пояснили представители городской администрации.

Между тем Денис Пырлог, гендиректор предприятия «Яргорэлектротранс», которое отвечает за работу трамваев, пояснил, что по факту в этом году никаких сокращений не было.

«Пока никого не сокращали. В случае сокращений будем предлагать все свободные вакансии. Есть понимание, что часть сотрудников, не задействованных непосредственно в перевозке пассажиров, можно сократить. Как правило, это люди, которые уже на пенсии. Много лет предыдущее руководство предприятия не уделяло экономии должного внимания и раздували штат бездумно. В связи с этим предприятие много лет работало в убыток. За счет сокращения появится возможность увеличить заработную плату коллектива», — прокомментировал он порталу 76.RU.

Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Пока, как и раньше, трамвайные маршруты обслуживает «Яргорэлектротранс». Правда, из-за ремонтов маршруты № 5, 6, 7 сократили. Да единиц подвижного состава на них стало меньше.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамваи Транспорт
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Комментарии
7
Гость
1 час
Нкчальству надо зп поднимать, а работяга может и один за троих пахать , а еще и начальство обслуживать
Гость
44 минуты
Команда оптимизаторов! Следующий Ярдормост!
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