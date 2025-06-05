«Раздували штат»: директор «Яргорэлектротранса» прокомментировал слухи о сокращениях в трамвайном депо

В «Яргорэлектротрансе» прокомментировал слухи о сокращениях Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле появились слухи о сокращениях в городском трамвайном депо. Эту тему ярославцы подняли в комментариях в телеграм-канале губернатора региона Михаила Евраева.

«А почему в трамвайном депо идет сокращение?», — поинтересовался один из подписчиков 5 июня.

На вопрос ответила мэрия города.

«В связи с сокращением объема перевозок и количества выпуска подвижного состава с целью оптимизации расходов ведется работа по сокращению должностей, которые не загружены работой. Для работников, ушедших с должности, будут предложены альтернативные варианты работы», — пояснили представители городской администрации.

Между тем Денис Пырлог, гендиректор предприятия «Яргорэлектротранс», которое отвечает за работу трамваев, пояснил, что по факту в этом году никаких сокращений не было.

«Пока никого не сокращали. В случае сокращений будем предлагать все свободные вакансии. Есть понимание, что часть сотрудников, не задействованных непосредственно в перевозке пассажиров, можно сократить. Как правило, это люди, которые уже на пенсии. Много лет предыдущее руководство предприятия не уделяло экономии должного внимания и раздували штат бездумно. В связи с этим предприятие много лет работало в убыток. За счет сокращения появится возможность увеличить заработную плату коллектива», — прокомментировал он порталу 76.RU.

Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.