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Дороги и транспорт Водителей начнут лишать прав за прием лекарств. Какие препараты попадут в список запрещенных

Водителей начнут лишать прав за прием лекарств. Какие препараты попадут в список запрещенных

Госдума уже приняла новый законопроект в первом чтении

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Под ограничение попадают препараты, ухудшающие внимание | Источник: Лина Саитова / 116.RUПод ограничение попадают препараты, ухудшающие внимание | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Под ограничение попадают препараты, ухудшающие внимание

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Гражданам хотят запретить принимать за рулем некоторые лекарства, включая обезболивающие препараты. Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какое наказание грозит водителям за прием запрещенных препаратов и как это будут выявлять, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Она отметила, что пока в КоАП РФ указаны три вида опьянения: алкогольное, наркотическое и психотропное. Теперь эту статью предлагают расширить. Согласно законопроекту, водителю будет грозить наказание, если после медосвидетельствования в его организме обнаружат вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию человека, и будет установлена совокупность клинических признаков опьянения».

В список лекарств, несовместимых с управлением автомобилем, могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические препараты, анестетики, а также препараты, назначаемые при болезни Паркинсона.

По словам Яковлевой, управление автомобилем после приема запрещенных лекарств приравняют к вождению в состоянии опьянения. По ст. 12.8 КоАП за это нарушение предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем до двух лет.

«Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования», — объяснила адвокат.

Однако, по ее словам, пока непонятны основания, по которым инспектор ГИБДД может заподозрить, что водитель принимал запрещенные препараты. Кроме того, нет четкого перечня лекарств и указаний, как их маркировать при продаже в аптеках.

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Виктория Корнеева
Водитель Лекарства Нарушение Опьянение Госдума
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