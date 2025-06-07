Водителей начнут лишать прав за прием лекарств. Какие препараты попадут в список запрещенных

Под ограничение попадают препараты, ухудшающие внимание Источник: Лина Саитова / 116.RU











Гражданам хотят запретить принимать за рулем некоторые лекарства, включая обезболивающие препараты. Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какое наказание грозит водителям за прием запрещенных препаратов и как это будут выявлять, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Она отметила, что пока в КоАП РФ указаны три вида опьянения: алкогольное, наркотическое и психотропное. Теперь эту статью предлагают расширить. Согласно законопроекту, водителю будет грозить наказание, если после медосвидетельствования в его организме обнаружат вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию человека, и будет установлена совокупность клинических признаков опьянения».

В список лекарств, несовместимых с управлением автомобилем, могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические препараты, анестетики, а также препараты, назначаемые при болезни Паркинсона.

По словам Яковлевой, управление автомобилем после приема запрещенных лекарств приравняют к вождению в состоянии опьянения. По ст. 12.8 КоАП за это нарушение предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем до двух лет.

«Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования», — объяснила адвокат.