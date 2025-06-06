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Дороги и транспорт В Ярославской области изменят маршрут 14 автобусов. Каких

В Ярославской области изменят маршрут 14 автобусов. Каких

Публикуем официальную информацию от властей

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Как будут ездить автобусы в Рыбинске | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак будут ездить автобусы в Рыбинске | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как будут ездить автобусы в Рыбинске

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области изменится схема движения 14-ти автобусных маршрутов. Транспорт будет ездить иначе с 5 по 12 июня. Изменения связаны с работами по переустройству дорожного полотна на перекрестке с круговым движением на левобережной стороне Волжского моста.

«Будет закрыто движение транспортных средств по улице Коллективизации на участке от моста через реку Волгу до пересечения с улицей Рыбинской», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Автобусные маршруты № 8, 8Т, 11, 18, 29, 109, 156, 160 при движении в прямом направлении от Волжского моста проследуют по улицам Правды, с включением временного остановочного пункта «Почта» в районе дома № 13, Александровской, Бурлацкой и дальше по своим маршрутам.

В обратном направлении от Бурлацкой улицы проследуют по улицам Рыбинской (с включением временного остановочного пункта в районе пересечения с улицей Александровской), Коллективизации (с включением временного остановочного пункта «Почта»), по мосту через Волгу и далее по своим маршрутам.

Автобус, следующий по маршруту № 20, при движении в прямом направлении проследует от Волжского моста по улицам Правды (с включением временного остановочного пункта «Почта» в районе дома № 13), Александровской, Бурлацкой, Рыбинской, Коллективизации и дальше по своим маршрутам.

Автобус № 5 в прямом направлении проследует от Волжского моста по улицам Правды (с включением временного остановочного пункта «Почта» в районе дома № 13), Александровской, Бурлацкой, Рыбинской, Коллективизации и далее по своим маршрутам.

Автобусы маршрутов № 150, 152, 505 при движении в прямом направлении и автобус № 506 при движении в обратном направлении проследуют от Волжского моста по улицам Бадаева, Тарасова, Костромской, Пошехонскому тракту и дальше по своим маршрутам.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Автобусы Маршрут Ремонт
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