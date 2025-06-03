В центре Ярославля ограничат движение из-за ремонтов дорог

В Ярославле ограничат движение из-за ремонта дорог Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле ограничат движение на нескольких улицах из-за ремонтов дорог. Об этом 3 июня на общегородском совещании в мэрии сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В список вошел участок Республиканской улицы от проспекта Октября до улицы Советской.

«Его необходимо привести в нормативное состояние. В связи со стесненностью на данном участке работы будем проводить с ограничением движения. С коллегами из ГИБДД мы схему согласуем», — уточнил Овчаров.

Кроме того, будет ограничено движение на отрезке улицы Терешковой от Флотского спуска до улицы Победы и небольшом участке под Октябрьским мостом на Волжской набережной со стороны комплекса «Красный маяк».

Ремонты на этих улицах начнутся на этой неделе. О сроках ограничений жителей пообещали проинформировать отдельно.

Работы запланированы так называемыми «картами», когда ямы заделывают не точечно, а обновляют асфальт сразу на большом участке дороги.

По словам Ярослава Овчарова, в этом году на такой вид ремонтов дорог будет потрачено 84,4 миллиона рублей. Обновить должны покрытие на площади 47,5 тысячи квадратных метров. В перечне ремонтируемых участков:

улицы: Первомайская (от Богоявленской площади до Которосльной набережной), Базарная, Урочская, Терешковой, Республиканская, Полушкина Роща, Пашуковская, Волжская набережная (участок под Октябрьским мостом),

подходы к Октябрьскому мосту со стороны Заволжского района;

подход к переезду у станции «Молот»;

проспекты Авиаторов, Ленинградский.

По информации властей на 80% данных участков ремонт уже закончен.