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Дороги и транспорт В центре Ярославля ограничат движение из-за ремонтов дорог

В центре Ярославля ограничат движение из-за ремонтов дорог

Где и когда будет не проехать

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9 комментариев
В Ярославле ограничат движение из-за ремонта дорог | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле ограничат движение из-за ремонта дорог | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ограничат движение из-за ремонта дорог

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ограничат движение на нескольких улицах из-за ремонтов дорог. Об этом 3 июня на общегородском совещании в мэрии сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В список вошел участок Республиканской улицы от проспекта Октября до улицы Советской.

«Его необходимо привести в нормативное состояние. В связи со стесненностью на данном участке работы будем проводить с ограничением движения. С коллегами из ГИБДД мы схему согласуем», — уточнил Овчаров.

Кроме того, будет ограничено движение на отрезке улицы Терешковой от Флотского спуска до улицы Победы и небольшом участке под Октябрьским мостом на Волжской набережной со стороны комплекса «Красный маяк».

Ремонты на этих улицах начнутся на этой неделе. О сроках ограничений жителей пообещали проинформировать отдельно.

Работы запланированы так называемыми «картами», когда ямы заделывают не точечно, а обновляют асфальт сразу на большом участке дороги.

По словам Ярослава Овчарова, в этом году на такой вид ремонтов дорог будет потрачено 84,4 миллиона рублей. Обновить должны покрытие на площади 47,5 тысячи квадратных метров. В перечне ремонтируемых участков:

  • улицы: Первомайская (от Богоявленской площади до Которосльной набережной), Базарная, Урочская, Терешковой, Республиканская, Полушкина Роща, Пашуковская, Волжская набережная (участок под Октябрьским мостом),

  • подходы к Октябрьскому мосту со стороны Заволжского района;

  • подход к переезду у станции «Молот»;

  • проспекты Авиаторов, Ленинградский.

По информации властей на 80% данных участков ремонт уже закончен.

Напомним, жителей Заволжского района предупредили о возможных пробках из-за ремонтов двух крупных проспектов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дороги Ограничение движения Ремонт дорог
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Комментарии
9
Гость
1 час
Когда включат интернет?!
Гость
1 час
*На манер Пригожина* Евраев, Миронов, где # интернет?
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