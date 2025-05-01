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Дороги и транспорт 9 Мая в Ярославле В Ярославле к 9 Мая перекроют центр города: схема проезда

В Ярославле к 9 Мая перекроют центр города: схема проезда

Публикуем данные от властей

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3 комментария
В Ярославле в мае введут масштабные дорожные ограничения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в мае введут масштабные дорожные ограничения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в мае введут масштабные дорожные ограничения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за мероприятий, посвященных Дню Победы, перекроют центральные улицы. Об этом предупредили в пресс-службе областного правительства.

«При подготовке к празднованию 80-летия Победы уделяем особое внимание безопасности. <…> Прошу ярославцев и гостей региона с пониманием отнестись к этим временным мерам. Безопасность — это главное условие празднования 80-летия Великой Победы. В дни мероприятий будут дежурить полицейские, сотрудники Росгвардии и добровольные народные дружины», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

На фоне проведения мероприятий с 8:00 8 мая до 1:00 10 мая в Ярославле введут масштабные ограничения дорожного движения на улицах: Волжская набережная (верхний и нижний ярусы), Которосльная набережная (верхний и нижний ярусы), Московский проспект, Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Советский переулок, Народный переулок, Кедрова, Волкова, Советская, Советская площадь, Андропова, Трефолева, Максимова.

Схема парковок на 9 мая в Ярославле | Источник: правительство Ярославской областиСхема парковок на 9 мая в Ярославле | Источник: правительство Ярославской области
В Ярославле перед 9 мая перекроют улицы | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославле перед 9 мая перекроют улицы | Источник: правительство Ярославской области
Какие улицы перекроют на 9 мая | Источник: правительство Ярославской областиКакие улицы перекроют на 9 мая | Источник: правительство Ярославской области
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Карта перекрытий в Ярославле в День Победы | Источник: правительство Ярославской областиКарта перекрытий в Ярославле в День Победы | Источник: правительство Ярославской области

Кроме того, с 19:00 8 мая до 1:00 10 мая вводится ограничение на участках улиц Красный съезд, Красная площадь, Суркова, Флотская, Терешковой, проспект Октября, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, Большая Октябрьская, Республиканская, Мукомольный переулок.

Ранее была опубликована программа празднования на 9 мая в Ярославле.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
День Победы 9 Мая Ограничение движения
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Комментарии
2
Гость
15 минут
читал по истории и политологии что больше всего тираны и диктаторы боятся собственных граждан
Гость
12 минут
это фигня, на инагурацию вообще весь центр масквабада очистили от людей
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