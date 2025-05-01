В Ярославле к 9 Мая перекроют центр города: схема проезда

В Ярославле из-за мероприятий, посвященных Дню Победы, перекроют центральные улицы. Об этом предупредили в пресс-службе областного правительства.
«При подготовке к празднованию 80-летия Победы уделяем особое внимание безопасности. <…> Прошу ярославцев и гостей региона с пониманием отнестись к этим временным мерам. Безопасность — это главное условие празднования 80-летия Великой Победы. В дни мероприятий будут дежурить полицейские, сотрудники Росгвардии и добровольные народные дружины», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
На фоне проведения мероприятий с 8:00 8 мая до 1:00 10 мая в Ярославле введут масштабные ограничения дорожного движения на улицах: Волжская набережная (верхний и нижний ярусы), Которосльная набережная (верхний и нижний ярусы), Московский проспект, Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Советский переулок, Народный переулок, Кедрова, Волкова, Советская, Советская площадь, Андропова, Трефолева, Максимова.
Кроме того, с 19:00 8 мая до 1:00 10 мая вводится ограничение на участках улиц Красный съезд, Красная площадь, Суркова, Флотская, Терешковой, проспект Октября, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, Большая Октябрьская, Республиканская, Мукомольный переулок.
Ранее была опубликована программа празднования на 9 мая в Ярославле.