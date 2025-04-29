Из Ярославля приостановили полеты в город-миллионник. Причина

Из Ярославля приостановили полеты в Казань Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа











Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне приостанавливают полеты в Татарстан. Об этом предупредили в пресс-службе правительства Ярославской области:

«С 1 мая в связи с необходимым техническим обслуживанием авиапарка компании-перевозчика временно приостанавливается авиасообщение между Ярославлем и Казанью».

Отметим, что продажу билетов в этом направлении на май приостановили еще в середине апреля.

Полеты выполнялись два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Их осуществляла компания «ЮВТ АЭРО». По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. С 2021 года компанией владеет Александр Яшин, до этого ее владельцем был Олег Пантелеев.

Как обратил внимание заместитель председателя правительства Ярославской области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, направление пользуется популярностью среди ярославцев.

«Обязательно заблаговременно уведомим жителей региона о сроках возобновления маршрута и начале продажи билетов на официальных ресурсах», — отметил он.