Из Ярославля приостановили полеты в город-миллионник. Причина

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне приостанавливают полеты в Татарстан. Об этом предупредили в пресс-службе правительства Ярославской области:
«С 1 мая в связи с необходимым техническим обслуживанием авиапарка компании-перевозчика временно приостанавливается авиасообщение между Ярославлем и Казанью».
Отметим, что продажу билетов в этом направлении на май приостановили еще в середине апреля.
Полеты выполнялись два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Их осуществляла компания «ЮВТ АЭРО». По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. С 2021 года компанией владеет Александр Яшин, до этого ее владельцем был Олег Пантелеев.
Как обратил внимание заместитель председателя правительства Ярославской области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, направление пользуется популярностью среди ярославцев.
«Обязательно заблаговременно уведомим жителей региона о сроках возобновления маршрута и начале продажи билетов на официальных ресурсах», — отметил он.
По данным на 29 апреля, из Ярославля можно улететь прямым рейсом в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару.