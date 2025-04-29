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Дороги и транспорт Из Ярославля приостановили полеты в город-миллионник. Причина

Из Ярославля приостановили полеты в город-миллионник. Причина

Публикуем заявление властей

1 690
5 комментариев
Из Ярославля приостановили полеты в Казань | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаИз Ярославля приостановили полеты в Казань | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Из Ярославля приостановили полеты в Казань

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне приостанавливают полеты в Татарстан. Об этом предупредили в пресс-службе правительства Ярославской области:

«С 1 мая в связи с необходимым техническим обслуживанием авиапарка компании-перевозчика временно приостанавливается авиасообщение между Ярославлем и Казанью».

Отметим, что продажу билетов в этом направлении на май приостановили еще в середине апреля.

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Полеты выполнялись два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Их осуществляла компания «ЮВТ АЭРО». По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. С 2021 года компанией владеет Александр Яшин, до этого ее владельцем был Олег Пантелеев.

Как обратил внимание заместитель председателя правительства Ярославской области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, направление пользуется популярностью среди ярославцев.

«Обязательно заблаговременно уведомим жителей региона о сроках возобновления маршрута и начале продажи билетов на официальных ресурсах», — отметил он.

По данным на 29 апреля, из Ярославля можно улететь прямым рейсом в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Казань Прямые рейсы Авиасообщение Аэропорт Туношна
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Комментарии
5
Гость
3 часа
Ну правильно. В самый напряжённый период с большим пассажиропотоком, перекинули борта на другие направления, где можно хорошо заработать, а не гонять полупустые самолеты в Тунршну/из Туношны
Гость
2 часа
наглядно показывает отношение к жителям ржавого кольца эрэфии
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