НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Дороги и транспорт обзор Т-34 vs Т-70: обзор легендарных танков, разгромивших Вермахт

Т-34 vs Т-70: обзор легендарных танков, разгромивших Вермахт

Детали победоносного дуэта

1 298
9 комментариев
Колесницы войны готовят к традиционному празднику | Источник: Максим Серков / NGS42.RUКолесницы войны готовят к традиционному празднику | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Колесницы войны готовят к традиционному празднику

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Меньше месяца осталось до Дня Победы, когда по улицам многих городов страны промчатся две легенды Великой Отечественной войны — танки Т-34 и Т-70. Боевые машины внесли огромный вклад в свержение нацистского режима, но что мы о них знаем?

Редакция NGS42.RU представляет первый в своем роде обзор танков, в котором они посмотрели на технику так, будто это современные автомобили.

Т-34: легенда стальных дорог

Титан до сих пор не сдается! | Источник: Максим Серков / NGS42.RUТитан до сих пор не сдается! | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Титан до сих пор не сдается!

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Дизайн и экстерьер

Если бы танки участвовали в конкурсах красоты, Т-34 стал бы бессменным фаворитом. Его обтекаемый силуэт с наклонной броней не просто эстетичен, это гениальное инженерное решение 1940-х годов. Бронелисты, расположенные под углом, создают эффект рикошета, делая машину почти неуязвимой в бою и добавляя грацию.

О таком дорожном просвете обладатели «паркетников» только мечтают | Источник: Максим Серков / NGS42.RUО таком дорожном просвете обладатели «паркетников» только мечтают | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

О таком дорожном просвете обладатели «паркетников» только мечтают

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Габариты 100%-го внедорожника внушающие: длина — 5,9 м, ширина — 3 м, клиренс — 40 см, высота — 2,4 м, но вместе с тем пропорции идеальны для поля боя, где танк чувствует себя как современный седан в городских джунглях.

Раскраска может меняться в зависимости от полевых условий, но в базовой комплектации это «боевой оливковый» — строго и функционально.

Даже на таких колесах можно ездить с комфортом | Источник: Максим Серков / NGS42.RUДаже на таких колесах можно ездить с комфортом | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Даже на таких колесах можно ездить с комфортом

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Под капотом — 12 цилиндров сердца машины

Мощь, скрытая в броне! | Источник: Максим Серков / NGS42.RUМощь, скрытая в броне! | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Мощь, скрытая в броне!

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Т-34 оснащался 12-цилиндровым дизельным двигателем В-2 мощностью 500 л. с. — настоящий «атлет» своего времени. Максимальная скорость — 55 км/ч по шоссе и 30 км/ч по бездорожью.

Трансмиссия с пятиступенчатой КПП требует физической силы механика-водителя, но надежна, как швейцарские часы. Расход топлива — около 2 л/км, — скромно для такой массы, но в бою это не главное.

Управление и комфорт

В управлении разберется даже ребенок (но лучше доверить это профи) | Источник: Максим Серков / NGS42.RUВ управлении разберется даже ребенок (но лучше доверить это профи) | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В управлении разберется даже ребенок (но лучше доверить это профи)

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Салон Т-34 — это минимализм в стиле хардкор. Экипаж из четырех человек размещается в тесноте, но не в обиде, главное, что всё под рукой. «Спортивная посадка» обеспечивает механику-водителю прекрасный обзор через бойницы в броне.

Шумоизоляция? Забудьте: рев двигателя и лязг гусениц — часть атмосферы.

Крышка башни не защитит от непогоды, но спасет от вражеских пуль | Источник: Максим Серков / NGS42.RUКрышка башни не защитит от непогоды, но спасет от вражеских пуль | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Крышка башни не защитит от непогоды, но спасет от вражеских пуль

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Мечтали о панорамной крыше? Это вчерашний день! В Т-34 прекрасный обзор из башни, она же обеспечивает отличную вентиляцию.

Боевая эффективность: не скорость, а результат

Источник: Максим Серков / NGS42.RUИсточник: Максим Серков / NGS42.RU
Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Источник: Максим Серков / NGS42.RUИсточник: Максим Серков / NGS42.RU
Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Основное вооружение — 76-миллиметровая пушка — на раз-два пробивает броню немецких «тигров» с расстояния до 500 метров. Боекомплект — 100 снарядов, в довесок машина оснащена пулеметами ДТ-29, которые завершают образ внедорожника.

Траки имеют уникальный рисунок для лучшего сцепления с поверхностью | Источник: Максим Серков / NGS42.RUТраки имеют уникальный рисунок для лучшего сцепления с поверхностью | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Траки имеют уникальный рисунок для лучшего сцепления с поверхностью

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Подвеска Кристи с индивидуальными пружинами обеспечивает плавный ход, и даже на самых жестких ухабах войны ощущается комфорт в каждом движении.

Вердикт

Т-34 — история, выкованная в броне. Если бы танкам выдавали звёзды Michelin, Т-34 получил бы все три — за инновации, влияние и бессмертную славу.

Броня крепка! | Источник: Максим Серков / NGS42.RUБроня крепка! | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Броня крепка!

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Отечественный автопром, как отметила наш корреспондент Лера Городецкая, уделает нос любимым иномаркам. Как, спросите вы? Поймете, когда увидите видеообзор Т-34.

Т-70: блиц из прошлого в будущее

Этот малыш только с виду кажется не слишком опасным | Источник: Максим Серков / NGS42.RUЭтот малыш только с виду кажется не слишком опасным | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Этот малыш только с виду кажется не слишком опасным

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Дизайн и экстерьер

Если Т-34 — это классический лимузин, то Т-70 — гоночный дрон из XXII века. Его компактные габариты: длина — 4,2 м, высота — 2,3, клиренс — 30 см и угловато-обтекаемые формы — предвосхитили эру стелс-технологий.

Компактные, но смертоносные габариты! | Источник: Максим Серков / NGS42.RUКомпактные, но смертоносные габариты! | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Компактные, но смертоносные габариты!

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Броня толщиной до 60 мм кажется скромной, но мы предпочтем считать это ставкой на мобильность, а не грубую силу.

В базовой комплектации машина идет в цвете «металлик-хаки» с эффектом оптического камуфляжа — выбор тех, кто хочет слиться с ландшафтом.

Под капотом — двойное сердце

Двигатель-миллионник даст фору любой «япошке» в надежности | Источник: Максим Серков / NGS42.RUДвигатель-миллионник даст фору любой «япошке» в надежности | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Двигатель-миллионник даст фору любой «япошке» в надежности

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Два двигателя ГАЗ-203 суммарной мощностью 140 лошадиных сил обеспечивают максимальную скорость в 45 км/ч по шоссе и до 25 — по грязи. На одной заправке можно проехать около 200–450 км в зависимости от местности.

Источник: Максим Серков / NGS42.RUИсточник: Максим Серков / NGS42.RU
Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Трансмиссия с четырехступенчатой КПП по типу автомобильной гарантирует минимум действий и максимум отдачи. Расход топлива — всё те же почти два литра на км, но какое это имеет значение, когда мчишь на врага во весь опор?

Управление и комфорт

Остается только повесить елочку&nbsp;— и можно выезжать | Источник: Максим Серков / NGS42.RUОстается только повесить елочку&nbsp;— и можно выезжать | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Остается только повесить елочку — и можно выезжать

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Салон Т-70 ничем не уступает другим моделям класса «купе». Он рассчитан на экипаж из двух человек — механика-водителя и командира-стрелка — и больше похож на космический модуль: да, тесновато, но вместе с тем и эргономично.

Панель управления выполнена в стиле хай-тека: рычаги, педали и телескопический прицел. Почти как современные дисплеи в китайских авто, только лучше и надежнее.

Предельно простой и понятный интерфейс от советских инженеров | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПредельно простой и понятный интерфейс от советских инженеров | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Предельно простой и понятный интерфейс от советских инженеров

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Шумоизоляция на том же уровне, что и у модели в предыдущем обзоре. Гул моторов и треск пулемета — саундтрек для любителей экстрима.

Боевая эффективность: ловкость против массы

Бу! Испугался? | Источник: Максим Серков / NGS42.RUБу! Испугался? | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Бу! Испугался?

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Источник: Максим Серков / NGS42.RUИсточник: Максим Серков / NGS42.RU
Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Стоит понимать, что Т-70 действовал как диверсант, заходя на «тигров» с тыла. Помогала ему в этом 45-миллиметровая пушка 20-К, действовавшая как скальпель: точечные выстрелы (до шести в минуту) за считаные секунды разносили врага в щепки. Комплект в 94 боеприпаса в помощь.

Дополняет арсенал всё тот же пулемет Дегтярева модели 1929 года, который, словно лазерная установка, прошивает насквозь небронированные движущиеся цели.

Приятные и обтекаемые формы&nbsp;— знак стиля | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПриятные и обтекаемые формы&nbsp;— знак стиля | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Приятные и обтекаемые формы — знак стиля

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Плавность хода даже в условиях боя достигается подвеской с торсионными валами, которые скользят, словно магнитная подушка на ультрасовременных поездах.

Вердикт

Т-70 доказал, что будущее принадлежит не гигантам, а тем, кто умеет думать на ходу. Если представить танки как гаджеты, Т-70 — это первый iPhone среди мобильников.

Признайся, захотел?

Да, хочу Т-34!
Да, моя мечта — Т-70!
Присмотрюсь всё же к китайскому автопрому
ПО ТЕМЕ
Александр ЛевчукАлександр Левчук
Александр Левчук
Ведущий корреспондент NGS42.RU
Авто Обзор Боевая машина Техника Танк Танк Т-34 Танк Т-70
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Инженер1
21 час
При миронове масквачи заныкали у нас Т-34?
Гость
11 часов
Танк победы Т-34 Был разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 Украинской Советской Социалистической Республики. Гениальная разработка украинских конструкторов.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление