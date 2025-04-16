Т-34 vs Т-70: обзор легендарных танков, разгромивших Вермахт

Колесницы войны готовят к традиционному празднику Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Меньше месяца осталось до Дня Победы, когда по улицам многих городов страны промчатся две легенды Великой Отечественной войны — танки Т-34 и Т-70. Боевые машины внесли огромный вклад в свержение нацистского режима, но что мы о них знаем?

Редакция NGS42.RU представляет первый в своем роде обзор танков, в котором они посмотрели на технику так, будто это современные автомобили.

Т-34: легенда стальных дорог

Титан до сих пор не сдается! Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Дизайн и экстерьер

Если бы танки участвовали в конкурсах красоты, Т-34 стал бы бессменным фаворитом. Его обтекаемый силуэт с наклонной броней не просто эстетичен, это гениальное инженерное решение 1940-х годов. Бронелисты, расположенные под углом, создают эффект рикошета, делая машину почти неуязвимой в бою и добавляя грацию.

О таком дорожном просвете обладатели «паркетников» только мечтают Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Габариты 100%-го внедорожника внушающие: длина — 5,9 м, ширина — 3 м, клиренс — 40 см, высота — 2,4 м, но вместе с тем пропорции идеальны для поля боя, где танк чувствует себя как современный седан в городских джунглях.

Раскраска может меняться в зависимости от полевых условий, но в базовой комплектации это «боевой оливковый» — строго и функционально.

Даже на таких колесах можно ездить с комфортом Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Под капотом — 12 цилиндров сердца машины

Мощь, скрытая в броне! Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Т-34 оснащался 12-цилиндровым дизельным двигателем В-2 мощностью 500 л. с. — настоящий «атлет» своего времени. Максимальная скорость — 55 км/ч по шоссе и 30 км/ч по бездорожью.

Трансмиссия с пятиступенчатой КПП требует физической силы механика-водителя, но надежна, как швейцарские часы. Расход топлива — около 2 л/км, — скромно для такой массы, но в бою это не главное.

Управление и комфорт

В управлении разберется даже ребенок (но лучше доверить это профи) Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Салон Т-34 — это минимализм в стиле хардкор. Экипаж из четырех человек размещается в тесноте, но не в обиде, главное, что всё под рукой. «Спортивная посадка» обеспечивает механику-водителю прекрасный обзор через бойницы в броне.

Шумоизоляция? Забудьте: рев двигателя и лязг гусениц — часть атмосферы.

Крышка башни не защитит от непогоды, но спасет от вражеских пуль Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Мечтали о панорамной крыше? Это вчерашний день! В Т-34 прекрасный обзор из башни, она же обеспечивает отличную вентиляцию.

Боевая эффективность: не скорость, а результат

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Основное вооружение — 76-миллиметровая пушка — на раз-два пробивает броню немецких «тигров» с расстояния до 500 метров. Боекомплект — 100 снарядов, в довесок машина оснащена пулеметами ДТ-29, которые завершают образ внедорожника.

Траки имеют уникальный рисунок для лучшего сцепления с поверхностью Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Подвеска Кристи с индивидуальными пружинами обеспечивает плавный ход, и даже на самых жестких ухабах войны ощущается комфорт в каждом движении.

Вердикт

Т-34 — история, выкованная в броне. Если бы танкам выдавали звёзды Michelin, Т-34 получил бы все три — за инновации, влияние и бессмертную славу.

Броня крепка! Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Отечественный автопром, как отметила наш корреспондент Лера Городецкая, уделает нос любимым иномаркам. Как, спросите вы? Поймете, когда увидите видеообзор Т-34.

Т-70: блиц из прошлого в будущее

Этот малыш только с виду кажется не слишком опасным Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Дизайн и экстерьер

Если Т-34 — это классический лимузин, то Т-70 — гоночный дрон из XXII века. Его компактные габариты: длина — 4,2 м, высота — 2,3, клиренс — 30 см и угловато-обтекаемые формы — предвосхитили эру стелс-технологий.

Компактные, но смертоносные габариты! Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Броня толщиной до 60 мм кажется скромной, но мы предпочтем считать это ставкой на мобильность, а не грубую силу.

В базовой комплектации машина идет в цвете «металлик-хаки» с эффектом оптического камуфляжа — выбор тех, кто хочет слиться с ландшафтом.

Под капотом — двойное сердце

Двигатель-миллионник даст фору любой «япошке» в надежности Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Два двигателя ГАЗ-203 суммарной мощностью 140 лошадиных сил обеспечивают максимальную скорость в 45 км/ч по шоссе и до 25 — по грязи. На одной заправке можно проехать около 200–450 км в зависимости от местности.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Трансмиссия с четырехступенчатой КПП по типу автомобильной гарантирует минимум действий и максимум отдачи. Расход топлива — всё те же почти два литра на км, но какое это имеет значение, когда мчишь на врага во весь опор?

Управление и комфорт

Остается только повесить елочку — и можно выезжать Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Салон Т-70 ничем не уступает другим моделям класса «купе». Он рассчитан на экипаж из двух человек — механика-водителя и командира-стрелка — и больше похож на космический модуль: да, тесновато, но вместе с тем и эргономично.

Панель управления выполнена в стиле хай-тека: рычаги, педали и телескопический прицел. Почти как современные дисплеи в китайских авто, только лучше и надежнее.

Предельно простой и понятный интерфейс от советских инженеров Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Шумоизоляция на том же уровне, что и у модели в предыдущем обзоре. Гул моторов и треск пулемета — саундтрек для любителей экстрима.

Боевая эффективность: ловкость против массы

Бу! Испугался? Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Стоит понимать, что Т-70 действовал как диверсант, заходя на «тигров» с тыла. Помогала ему в этом 45-миллиметровая пушка 20-К, действовавшая как скальпель: точечные выстрелы (до шести в минуту) за считаные секунды разносили врага в щепки. Комплект в 94 боеприпаса в помощь.

Дополняет арсенал всё тот же пулемет Дегтярева модели 1929 года, который, словно лазерная установка, прошивает насквозь небронированные движущиеся цели.

Приятные и обтекаемые формы — знак стиля Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Плавность хода даже в условиях боя достигается подвеской с торсионными валами, которые скользят, словно магнитная подушка на ультрасовременных поездах.

Вердикт

Т-70 доказал, что будущее принадлежит не гигантам, а тем, кто умеет думать на ходу. Если представить танки как гаджеты, Т-70 — это первый iPhone среди мобильников.