В Ярославской области изменили расписание поездов. Новый график

Изменили расписание пригородных поездов в Ярославской области. Обновленный график будет действовать с апреля по октябрь.
«Изменилось время отправления утренних поездов Ярославль-Главный — Данилов (в 6:33 вместо 6:39) и Телищево — Данилов (в 7:29 вместо 7:42)», — рассказали в телеграм-канале Северной железной дороги.
Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, до 19 октября по воскресеньям, а также 1 и 9 мая был назначен новый поезд № 6576/6575 Ярославль — Рыбинск с отправлением в 20:11. Был отменен воскресный поезд № 6578/6577 Ярославль — Рыбинск, который отправлялся в 19:51.
Теперь утренний поезд № 6005 Депо — Ростов минует станцию Ярославль, а поезд Рязанцево — Филино будет следовать до пл. Депо.
«Назначены дополнительные поезда между Сахарежем и Даниловом (отправлением в 11:09); между Ярославлем-Главным и Даниловом (отправлением в 18:06) и в обратном направлении (отправлением в 20:22)», — написали в пресс-службе Северной железной дороги.
Какие маршруты продлят?
Утренние поезда:
№ 6572/6571 Рыбинск — Ярославль будет следовать до/от Ростова;
№ 7576/7575 Ярославль — Рыбинск будет следовать до/от Ростова;
№ 6215/6216 Данилов — Ярославль-Главный будет следовать до станции Сахареж.
Дневные поезда:
№ 6219/6220 Ярославль-Главный — Данилов будет следовать от/до Нерехты
№ 6217/6218 Данилов — Ярославль-Главный будет следовать от/до Нерехты.
Вечерний поезд:
№ 6211/6212 Ярославль-Главный — Кострома будет отправляться из Данилова.
«Продлеваются маршруты утренних поездов Нерехта — пл. Депо и Филино — Кострома до/от станции Уткино. Они будут курсировать так круглый год, ранее длинный маршрут действовал только в дачный период», — оповестили в пресс-службе Северной железной дороге.
Кроме поездов, скоро ярославцы смогут перемещаться на речных трамваях, однако ранее специально для 76.RU были названы особые условия их работы.