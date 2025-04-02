В Ярославской области изменили расписание поездов. Новый график

Расписания пригородных поездов изменились Источник: Александра Мамонтова/ 76.RU











Изменили расписание пригородных поездов в Ярославской области. Обновленный график будет действовать с апреля по октябрь.

«Изменилось время отправления утренних поездов Ярославль-Главный — Данилов (в 6:33 вместо 6:39) и Телищево — Данилов (в 7:29 вместо 7:42)», — рассказали в телеграм-канале Северной железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, до 19 октября по воскресеньям, а также 1 и 9 мая был назначен новый поезд № 6576/6575 Ярославль — Рыбинск с отправлением в 20:11. Был отменен воскресный поезд № 6578/6577 Ярославль — Рыбинск, который отправлялся в 19:51.

Теперь утренний поезд № 6005 Депо — Ростов минует станцию Ярославль, а поезд Рязанцево — Филино будет следовать до пл. Депо.

«Назначены дополнительные поезда между Сахарежем и Даниловом (отправлением в 11:09); между Ярославлем-Главным и Даниловом (отправлением в 18:06) и в обратном направлении (отправлением в 20:22)», — написали в пресс-службе Северной железной дороги.

Какие маршруты продлят?

Утренние поезда:

№ 6572/6571 Рыбинск — Ярославль будет следовать до/от Ростова;

№ 7576/7575 Ярославль — Рыбинск будет следовать до/от Ростова;

№ 6215/6216 Данилов — Ярославль-Главный будет следовать до станции Сахареж.

Дневные поезда:

№ 6219/6220 Ярославль-Главный — Данилов будет следовать от/до Нерехты

№ 6217/6218 Данилов — Ярославль-Главный будет следовать от/до Нерехты.

Вечерний поезд:

№ 6211/6212 Ярославль-Главный — Кострома будет отправляться из Данилова.

«Продлеваются маршруты утренних поездов Нерехта — пл. Депо и Филино — Кострома до/от станции Уткино. Они будут курсировать так круглый год, ранее длинный маршрут действовал только в дачный период», — оповестили в пресс-службе Северной железной дороге.