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Дороги и транспорт подробности Убирает двор вовремя и не пьет! Смотрите, какой робот-снегоуборщик собрал российский инженер

Убирает двор вовремя и не пьет! Смотрите, какой робот-снегоуборщик собрал российский инженер

Управлять им может даже ребенок

456
3 комментария
Денис увлекается робототехникой, а еще ему не всё равно, в каком состоянии находится его двор. Так и появилась идея собрать самодельный снегоуборщик | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUДенис увлекается робототехникой, а еще ему не всё равно, в каком состоянии находится его двор. Так и появилась идея собрать самодельный снегоуборщик | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Денис увлекается робототехникой, а еще ему не всё равно, в каком состоянии находится его двор. Так и появилась идея собрать самодельный снегоуборщик

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Пока одни жалуются на плохую уборку снега во дворах (и имеют на это полное право), другие берут всё в свои руки. Житель Архангельска Денис Коробицын изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машинку. Он показал, как самодельная техника расчищает сугробы перед его домом, и рассказал о ее преимуществах. Подробности — в материале наших коллег из 29.RU.

Показываем это устройство в действии

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Денис Коробицын — инженер по медицинской технике и слесарь-киповец на ТЭЦ. А еще председатель ТСЖ в доме на Дзержинского, 29 в Архангельске.

По словам архангелогородца, найти надежных дворников сейчас непросто, поэтому он решил смастерить электронного помощника для уборки своего двора.

— С кадрами сейчас проблема, особенно с дворниками. Тяжело найти человека, который бы хотел поработать, привести всё в порядок, получать за это, в принципе, нормальную зарплату. В основном в дворники идут запойные. Поработают немножко, неделю-две, вроде себя хорошо зарекомендуют, потом бац — и запьют, — рассказал 29.RU Денис Коробицын.

Управление происходит при помощи джойстика | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUУправление происходит при помощи джойстика | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Управление происходит при помощи джойстика

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RUИсточник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Как уточнил Денис, его робот-снегоуборщик похож на обычную радиоуправляемую машинку, только более мощную и тяжелую:

— До 150 кг где-то сейчас весит. Он спокойно буксирует автомобиль. То есть у него достаточно сил даже для этого, снег, естественно, убирает без проблем. Данное устройство ни в коем случае не заменит крупную технику и ручной труд дворника, но значительно облегчает его, помогает очистить большие участки с меньшими затратами и быстрее. Когда большие снегопады, дворник просто не справляется. Это очень полезная вещь. Ей может управлять любой, кто дружит со смартфоном, грубо говоря, либо управляет машиной. Даже детям можно ее доверить под контролем.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RUИсточник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RUИсточник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

На сборку электронного снегоуборщика архангелогородцу потребовалось около месяца.

— Ее собрать можно довольно-таки быстро, она несложная. Комплектующие используются во многих других проектах, в робототехнике. Если это делать в профессиональной мастерской, с хорошим оборудованием, на это бы, конечно, ушло в разы меньше времени, — уточнил он.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RUИсточник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Что касается стоимости такой машинки, то по карману она придется не всем. Денис собирал ее на свои деньги:

— На текущий момент всё дорого. Если брать даже любой снегоуборщик магазинский — это уже больше 100 тысяч рублей. Здесь цена тоже порядка такой же. Не все смогут себе позволить даже управляющие компании, что говорить о ТСЖ. Для ТСЖ даже купить снегоуборщик или подметальную машину за 50 тысяч рублей — это отдельная история, практически ни у кого их нет.

<p>Денис Коробицын</p><p>Денис Коробицын</p>

«Это исключительно своя инициатива, свое хобби. Делал на голом энтузиазме. Кто-то рыбак и тратит огромные деньги на удочки, а кто-то занимается робототехникой».

Денис Коробицын

инженер из Архангельска

Наш собеседник добавил, что его изобретение — это прототип. Он планирует его усовершенствовать.

— Она еще в процессе разработки. Планируется сделать универсальную платформу для коммунальных служб, чтобы она помогала в обслуживании дома. Это как и снегоуборщик, и подметальная машина должна быть, и какая-то тележка для перевозки грузов. На этой платформе будут некие утяжелители, которые будут сниматься по необходимости либо, наоборот, ставиться.

Робот не шумит во время работы | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUРобот не шумит во время работы | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Робот не шумит во время работы

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Но уже сейчас, как отмечает инженер, его снегоуборщик превосходит бензиновые аналоги, которые продаются в магазинах.

— Он электрический, не шумит, и можно чистить уже с утра. У нас есть и шнекороторный снегоуборщик, мы стараемся работать с 9 часов по будням или уже после 10 часов в выходные дни, потому что люди спят с утра. Но при этом когда они в 7–8 часов уходят из дома, уже должны быть тропинки почищены.

ПО ТЕМЕ
Валерия БогатырёваВалерия Богатырёва
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Снегоуборочная машина Снегоуборщик Снегоуборочная техника Робототехника Робот Радиоуправляемые модели Снег Двор
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Комментарии
3
Гость
3 часа
он не нужен по плану Таврического 👑🌙 завезём дотационых братьев! а из робота сделаем машину для разрушений и хлопков, сразу в серию пойдёт
Гость
3 часа
На простых неквалифицированных работах надо использовать труд неумелой несистемной оппозиции. Всем польза будет.
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