«Достигнуты договоренности»: ярославские власти — о вероятности авиасообщения с Пермью

В правительстве Ярославской области прокомментировали информацию о возможном возобновлении авиасообщения между Ярославлем и Пермью. О такой перспективе стало известно из законопроекта об изменении бюджета Пермского края. В документе указано, что пермские власти собираются выделить финансирование перелетов на 2025–2027 годы. Однако по условиям половину средств должна добавить Ярославская область. Цена вопроса — 38 миллионов рублей в год с каждой стороны.
— Мы ведем активную работу по расширению авианаправлений в регионы России, стремясь создать более комфортные условия для путешествий жителей и гостей Ярославской области. В период 2023–2024 годов у нас успешно функционировало направление Ярославль — Пермь. На данный момент с Пермским краем достигнуты договоренности о возможности возобновления этого маршрута в текущем году, — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Он отметил, что пока рано говорить о конкретных сроках запуска и количестве рейсов.
В правительстве также проинформировали, что сейчас из Ярославля доступны прямые перелеты в Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Самару. С транзитной посадкой в Самаре можно долететь до Минеральных Вод.
Напомним, авиаперелеты между Пермским краем и Ярославской областью уже запускали в 2023 году. Перевозчиком была компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Стоимость билетов составляла 5455 рублей. Однако в августе 2024 года авиасообщение приостановили.