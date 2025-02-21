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Дороги и транспорт «Достигнуты договоренности»: ярославские власти — о вероятности авиасообщения с Пермью

«Достигнуты договоренности»: ярославские власти — о вероятности авиасообщения с Пермью

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6 комментариев
Власти сообщили о перспективах авиасообщения Ярославля и Перми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти сообщили о перспективах авиасообщения Ярославля и Перми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти сообщили о перспективах авиасообщения Ярославля и Перми

Источник:

В правительстве Ярославской области прокомментировали информацию о возможном возобновлении авиасообщения между Ярославлем и Пермью. О такой перспективе стало известно из законопроекта об изменении бюджета Пермского края. В документе указано, что пермские власти собираются выделить финансирование перелетов на 2025–2027 годы. Однако по условиям половину средств должна добавить Ярославская область. Цена вопроса — 38 миллионов рублей в год с каждой стороны.

— Мы ведем активную работу по расширению авианаправлений в регионы России, стремясь создать более комфортные условия для путешествий жителей и гостей Ярославской области. В период 2023–2024 годов у нас успешно функционировало направление Ярославль — Пермь. На данный момент с Пермским краем достигнуты договоренности о возможности возобновления этого маршрута в текущем году, — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных сроках запуска и количестве рейсов.

В правительстве также проинформировали, что сейчас из Ярославля доступны прямые перелеты в Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Самару. С транзитной посадкой в Самаре можно долететь до Минеральных Вод.

Напомним, авиаперелеты между Пермским краем и Ярославской областью уже запускали в 2023 году. Перевозчиком была компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Стоимость билетов составляла 5455 рублей. Однако в августе 2024 года авиасообщение приостановили.

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Самолеты Авиаперелеты Авиасообщение Аэропорт Туношна Ярославль Пермь
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Комментарии
6
Гость
22 минуты
Википедия: "Климат Пензы умеренно континентальный. Зима в Пензе умеренно холодная и длительная, длится с начала ноября по конец марта, самый холодный месяц — февраль". У нам у самих такая же длинная зима. Зачем нам из зимы в зиму?
Гость
31 минута
А что там в городе из достопримечательностей? Городу то всего 360 лет.
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