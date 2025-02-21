«Достигнуты договоренности»: ярославские власти — о вероятности авиасообщения с Пермью

Власти сообщили о перспективах авиасообщения Ярославля и Перми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В правительстве Ярославской области прокомментировали информацию о возможном возобновлении авиасообщения между Ярославлем и Пермью. О такой перспективе стало известно из законопроекта об изменении бюджета Пермского края. В документе указано, что пермские власти собираются выделить финансирование перелетов на 2025–2027 годы. Однако по условиям половину средств должна добавить Ярославская область. Цена вопроса — 38 миллионов рублей в год с каждой стороны.

— Мы ведем активную работу по расширению авианаправлений в регионы России, стремясь создать более комфортные условия для путешествий жителей и гостей Ярославской области. В период 2023–2024 годов у нас успешно функционировало направление Ярославль — Пермь. На данный момент с Пермским краем достигнуты договоренности о возможности возобновления этого маршрута в текущем году, — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных сроках запуска и количестве рейсов.

В правительстве также проинформировали, что сейчас из Ярославля доступны прямые перелеты в Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Самару. С транзитной посадкой в Самаре можно долететь до Минеральных Вод.