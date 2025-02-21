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Дороги и транспорт Из Ярославля хотят открыть авиарейсы в город-миллионник

Из Ярославля хотят открыть авиарейсы в город-миллионник

Принимающая сторона готова выделить на это средства

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3 комментария
Из Ярославля могут возобновиться авиарейсы в Пермь | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаИз Ярославля могут возобновиться авиарейсы в Пермь | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Из Ярославля могут возобновиться авиарейсы в Пермь

Источник:

Из Ярославля могут открыть авиарейсы в Пермь. Об этом стало известно из законопроекта о внесении изменений в бюджет Пермского края.

— Предлагается увеличить расходы на субсидирование воздушных перевозок из Перми в Ярославль и обратно на условиях софинансирования с Ярославской областью. Расчет расходов произведен, исходя из 104 парных рейсов в год, — говорится в документе.

Предполагается, что финансирование двух регионов на перелеты должно быть поделено поровну. У Пермского края на 2025 год на эти цели уже было предусмотрено 33 миллиона рублей. Сумму хотят увеличить до 38 миллионов.

Также Пермь планирует выделение аналогичных сумм на 2026 и 2027 годы.

Портал 76.RU запросил информацию о планах по софинансированию рейсов у ярославской стороны. Ждем ответ.

Напомним, авиаперелеты между Пермским краем и Ярославской областью уже запускали в 2023 году. Перевозчиком была компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Стоимость билетов была довольно бюджетной — 5455 рублей. Но в августе 2024 года авиасообщение приостановили из-за убыточности.

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Самолеты Авиасообщение Ярославль Пермь
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Комментарии
3
Гость
41 минута
В Египет лучше откройте, зачем нам Пермь , что там смотреть?
Гость
23 минуты
Начинается посадка на рейс; Город-однотысячакупюрник ---> Город-милионник .
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