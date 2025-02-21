Из Ярославля хотят открыть авиарейсы в город-миллионник

Из Ярославля могут открыть авиарейсы в Пермь. Об этом стало известно из законопроекта о внесении изменений в бюджет Пермского края.
— Предлагается увеличить расходы на субсидирование воздушных перевозок из Перми в Ярославль и обратно на условиях софинансирования с Ярославской областью. Расчет расходов произведен, исходя из 104 парных рейсов в год, — говорится в документе.
Предполагается, что финансирование двух регионов на перелеты должно быть поделено поровну. У Пермского края на 2025 год на эти цели уже было предусмотрено 33 миллиона рублей. Сумму хотят увеличить до 38 миллионов.
Также Пермь планирует выделение аналогичных сумм на 2026 и 2027 годы.
Портал 76.RU запросил информацию о планах по софинансированию рейсов у ярославской стороны. Ждем ответ.
Напомним, авиаперелеты между Пермским краем и Ярославской областью уже запускали в 2023 году. Перевозчиком была компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Стоимость билетов была довольно бюджетной — 5455 рублей. Но в августе 2024 года авиасообщение приостановили из-за убыточности.