Из Ярославля хотят открыть авиарейсы в город-миллионник

Из Ярославля могут возобновиться авиарейсы в Пермь Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа











Из Ярославля могут открыть авиарейсы в Пермь. Об этом стало известно из законопроекта о внесении изменений в бюджет Пермского края.

— Предлагается увеличить расходы на субсидирование воздушных перевозок из Перми в Ярославль и обратно на условиях софинансирования с Ярославской областью. Расчет расходов произведен, исходя из 104 парных рейсов в год, — говорится в документе.

Предполагается, что финансирование двух регионов на перелеты должно быть поделено поровну. У Пермского края на 2025 год на эти цели уже было предусмотрено 33 миллиона рублей. Сумму хотят увеличить до 38 миллионов.

Также Пермь планирует выделение аналогичных сумм на 2026 и 2027 годы.

Портал 76.RU запросил информацию о планах по софинансированию рейсов у ярославской стороны. Ждем ответ.