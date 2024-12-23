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Дороги и транспорт Между Ярославлем и Астраханью запустят скоростное движение по Волге

Между Ярославлем и Астраханью запустят скоростное движение по Волге

Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт

384
3 комментария

Между Ярославлем и Астраханью запустят скоростное движение по реке

Источник:

От Ярославля до Астрахани запустят скоростное движение по Волге. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он отметил, что Минтранс по поручению президента сформировал проект «Речные магистрали», в который в качестве пилотных вошли 12 регионов Волжского бассейна.

— Замысел проекта — чтобы можно было от Астрахани до Ярославля добраться скоростным речным транспортом. Понятно с пересадками, но это бесшовно должно произойти, — отметил Старовойт.

Он подчеркнул, что речь идет не о туристических, а именно о пассажирских маршрутах.

— Несколько межрегиональных маршрутов скоростного движения по реке сегодня в виде пилота уже действуют. Мы планируем в следующем году расширить маршрутную сеть. Кроме Волжского бассейна, рассматриваем Каму и Оку, — добавил Роман Старовойт.

Всего, по словам министра, планируется организовать около 50 подобных межрегиональных рейсов.

Напомним, в 2024 году был открыт речной скоростной маршрут между Ярославлем и Нижним Новгородом. Поездка по времени занимает 9 часов. Стоимость билета в одну сторону — 2500 рублей. На маршруте предусмотрены остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Плёсе, Костроме.

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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Нужное дело. Сгоняем на рыбалку.
Гость
35 минут
Нью Васюки.
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