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Дороги и транспорт В Ярославской области введут ограничения для проезда грузовиков

В Ярославской области введут ограничения для проезда грузовиков

Публикуем список трасс, по которым нельзя будет ездить на большегрузах

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8 комментариев
Где в Ярославской области будут действовать ограничения проезда для грузовиков | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Где в Ярославской области будут действовать ограничения проезда для грузовиков | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где в Ярославской области будут действовать ограничения проезда для грузовиков

Источник:

С 23 марта по 22 апреля в Ярославской области вводится временное ограничение движения для грузовиков. Мера предусмотрена для сохранения трасс в период половодья.

— Сезонные ограничения движения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период и превышением допустимых температур эксплуатации асфальтобетонного покрытия в летний период при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 °С, — объяснили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Ограничительные меры будут действовать на десяти региональных и трех межмуниципальных дорогах. Запрет будет не абсолютный, в регионе установят максимально допустимые нагрузки на ось. В некоторых случаях можно оформить специальное разрешение на перевозку.

Ограничения не затронут пассажирские автобусы, перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, удобрений, почты, грузов для ЖКХ, а также техники для ремонта дорог.

На каких дорогах будет ограничен проезд грузовиков:

  • Ярославль — Рыбинск;

  • Углич — Ростов;

  • Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;

  • Ярославль — Любим;

  • Рыбинск — Тутаев (до деревни Помогалово);

  • Пошехонье — Кукобой — Бакланка;

  • Пречистое — Любим — Буй;

  • Ярославль — Заячий Холм — автомобильная дорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до деревни Шопша)»;

  • Нагорье — Кубринск — граница Московской области;

  • Обход города Гаврилов-Яма;

  • Брейтово — Прозорово;

  • Новый Некоуз — Родионово — поселок Октябрь;

  • Пречистое — Коза — Семеновское.

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Комментарии
8
Гость
7 марта, 14:15
все владельцы авто платят транспортный налог, который по идее должен идти на содержание дорого, владельцы грузовиков более 8 тонн платят еще и Платон, который тоже нам говорили, идет на содержание дорого, и в межсезонье еще водители грузовиков должны оплатить пропуска, т.к. они якобы разрушают дорогои, за которые и так уже дважды оплатили. И да, таврический , вводя акциз на топливо говорил нам , что это надо что бы деньги были на ремонт дорог, кто больше ездит, тот больше и платит, и еще обещал под эту лавочку транспортный налог отменить. Но Вы и сами знаете чем все это кончилось.
Гость
7 марта, 13:45
Э от душко трепло как было так и останется. Дороги в ужасном состоянии а ещё не весна . Один трёп как у евраева
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