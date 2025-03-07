В Ярославской области введут ограничения для проезда грузовиков

Где в Ярославской области будут действовать ограничения проезда для грузовиков Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С 23 марта по 22 апреля в Ярославской области вводится временное ограничение движения для грузовиков. Мера предусмотрена для сохранения трасс в период половодья.

— Сезонные ограничения движения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период и превышением допустимых температур эксплуатации асфальтобетонного покрытия в летний период при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 °С, — объяснили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Ограничительные меры будут действовать на десяти региональных и трех межмуниципальных дорогах. Запрет будет не абсолютный, в регионе установят максимально допустимые нагрузки на ось. В некоторых случаях можно оформить специальное разрешение на перевозку.

Ограничения не затронут пассажирские автобусы, перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, удобрений, почты, грузов для ЖКХ, а также техники для ремонта дорог.

На каких дорогах будет ограничен проезд грузовиков: