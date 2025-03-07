НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Дороги и транспорт Ярославцы не могут улететь домой из города-миллионника. В чем причина

Ярославцы не могут улететь домой из города-миллионника. В чем причина

Портал 76.RU выяснил, что случилось

3 974
14 комментариев
Почему задержали самолет из Казани в Ярославль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПочему задержали самолет из Казани в Ярославль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему задержали самолет из Казани в Ярославль

Источник:

7 марта задержали авиарейс из Казани в Ярославль. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в столицу Золотого кольца в 15:30, но рейс перенесли на девять часов.

— Вот тебе и доброе утро. Обратный рейс Казань — Ярославль мне сегодня перенесли сразу на девять часов! Должны вылететь по расписанию в 15:30, теперь перенос на 00:30, — написал автор телеграм-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

Как сообщили корреспонденту 76.RU в ярославском аэропорту в Туношне, самолет в Ярославль задержали, так как борт с предыдущего рейса не успевает вовремя прилететь в Казань.

— Пришло письмо от авиакомпании, что борт был задержан по производственной необходимости, — сообщили порталу 76.RU в ярославском аэропорту. — Пассажирам будет предложена еда, вода и гостиница в Казани.

Авиасообщение между Ярославлем и Казанью осуществляется два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Обслуживает рейсы на этом направлении компания «ЮВТ АЭРО».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. Компания на 100% принадлежит Александру Яшину с 2021 года. До этого ее владельцем был Олег Пантелеев. «ЮВТ АЭРО» за 2023 год заработала 3,82 миллиарда рублей.

Как добавили в аэропорту в Туношне, по другим направлениям сдвигов в расписании не планируется. Все рейсы осуществляются в штатном расписании.

ПО ТЕМЕ
Аэропорт Самолет Задержка рейса Казань
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
7 марта, 11:38
2025 год станет последним годом законной эксплуатации большинства самолетов в российском авиапарке.
Гость
7 марта, 12:06
Не могут вылететь из простого города Казань в Столицу (!) Золотого Тельца город Ярославль.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление