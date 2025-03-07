Ярославцы не могут улететь домой из города-миллионника. В чем причина

Почему задержали самолет из Казани в Ярославль Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











7 марта задержали авиарейс из Казани в Ярославль. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в столицу Золотого кольца в 15:30, но рейс перенесли на девять часов.

— Вот тебе и доброе утро. Обратный рейс Казань — Ярославль мне сегодня перенесли сразу на девять часов! Должны вылететь по расписанию в 15:30, теперь перенос на 00:30, — написал автор телеграм-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

Как сообщили корреспонденту 76.RU в ярославском аэропорту в Туношне, самолет в Ярославль задержали, так как борт с предыдущего рейса не успевает вовремя прилететь в Казань.

— Пришло письмо от авиакомпании, что борт был задержан по производственной необходимости, — сообщили порталу 76.RU в ярославском аэропорту. — Пассажирам будет предложена еда, вода и гостиница в Казани.

Авиасообщение между Ярославлем и Казанью осуществляется два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Обслуживает рейсы на этом направлении компания «ЮВТ АЭРО».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. Компания на 100% принадлежит Александру Яшину с 2021 года. До этого ее владельцем был Олег Пантелеев. «ЮВТ АЭРО» за 2023 год заработала 3,82 миллиарда рублей.