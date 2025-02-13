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Дороги и транспорт В Ярославле перекроют крупный проспект

В Ярославле перекроют крупный проспект

Когда и где будет не проехать

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2 комментария
В Ярославле временно закроют движение по крупному проспекту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле временно закроют движение по крупному проспекту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле временно закроют движение по крупному проспекту

Источник:

В Ярославле в ночь с 14 на 15 февраля перекроют проспект Октября. Ограничение движения собираются ввести с 01:00 до 04:00 на участке между домами № 71 и 72а/2, в районе пересечения проспекта с улицей Чехова.

— Причиной станет проведение работ по демонтажу проводов воздушной линии, — сообщили в мэрии города.

Как стало известно порталу 76.RU, речь идет о старой, не действующей воздушной линии.

Схема перекрытия дороги | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия дороги | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия дороги

Источник:

Власти уточнили, что объехать перекрытый участок можно будет по улице Харитонова, Республиканскому проезду, улице Промышленной, Промышленному шоссе, проезду без названия от улицы Чехова до Республиканского проезда.

Напомним, в правительстве Ярославской области сообщили, что не собираются полностью перекрывать Тормозное шоссе во время строительства третьего моста через Волгу и подъездов к нему.

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Дороги Проспект Октября Перекроют движение
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Ночью надо спать
Гость
2 часа
Страшно...
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