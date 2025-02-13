В Ярославле перекроют крупный проспект

В Ярославле временно закроют движение по крупному проспекту Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в ночь с 14 на 15 февраля перекроют проспект Октября. Ограничение движения собираются ввести с 01:00 до 04:00 на участке между домами № 71 и 72а/2, в районе пересечения проспекта с улицей Чехова.

— Причиной станет проведение работ по демонтажу проводов воздушной линии, — сообщили в мэрии города.

Как стало известно порталу 76.RU, речь идет о старой, не действующей воздушной линии.

Схема перекрытия дороги Источник: мэрия Ярославля











Власти уточнили, что объехать перекрытый участок можно будет по улице Харитонова, Республиканскому проезду, улице Промышленной, Промышленному шоссе, проезду без названия от улицы Чехова до Республиканского проезда.