«Оказался один на трассе»: в Ярославской области ребенка высадили из автобуса в километре от дома

В Ярославской области ребенка одного высадили на трассе за городом Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com











Жители Ярославской области сообщили, что в пригороде дети вынуждены добираться до дома по неосвещенной трассе. Жалобу на это опубликовала группа «Свободный Ярославль 2.0». В посте от подписчика говорится, что 2 февраля 14-летнего подростка, который ехал из Ярославля домой в деревню Алексеевское Ярославского района, высадили из автобуса № 118 у другого населенного пункта — Хомутово. У Алексеевского автобус просто не остановился. Расстояние между деревнями — около километра. Этот путь ребенку пришлось идти пешком в темноте.

«Оказался один на неосвещенной трассе»

— Сын, возвращавшийся с концерта, был высажен водителем автобуса № 118 в Хомутово в 20:00. Это наглядно показывает всю степень бездушия и безответственности. Ребенок, уставший после выступления, оказался один на неосвещенном участке трассы, — написали в соцсетях родные подростка.

По словам автора поста, раньше автобусы делали остановку у Алексеевского. Но с некоторых пор такая практика прекратилась.

— В деревне Алексеевское более 500 домов. Дети вынуждены идти по опасной трассе, рискуя своей жизнью и здоровьем. Это безразличие властей и транспортных компаний к безопасности несовершеннолетних! — Возмущаются местные жители.

Мальчику пришлось пешком идти до дома Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

Что говорят перевозчик и власти

Перевозчиком на пригородном автобусном маршруте № 118 «Ярославль — Ананьино» является компания «Транспорт Ярославии».

— В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ярославской области остановочный пункт «Алексеевское» не включен в параметры маршрута № 118 «Ярославль — Ананьино» и, соответственно, не предусматривает посадку и высадку пассажиров на данном участке улично-дорожной сети. За остановку транспортного средства вне предусмотренных остановочных пунктов к водителю может быть применен штраф, — пояснили порталу 76.RU в транспортной организации.

ООО «Транспорт Ярославии» было образовано в 2020 году. Зарегистрировано в Ярославле. Обслуживает более 40 маршрутов в Ярославле и Ярославском районе. Чистая прибыль компании на конец 2023 года составила 68 млн рублей. Владельцами организации являются АО «Ярославское автотранспортное предприятие», учрежденное Министерством имущественных отношений Ярославской области, и московское ООО «Контроль-сервис». Владельцы последнего — московская «Группа Мовиста» и московское ООО «МПК». Стоит напомнить, что ООО «Группа Мовиста» — это основатель компании «Мовиста Регионы Ярославль», в пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области эту информацию подтвердили. По словам чиновников, чтобы добавить новый остановочный пункт в маршрут, он должен соответствовать определенным требованиям.

— К сожалению, на данном участке дороги не получится обустроить остановочную площадку в связи с необеспечением нормативных условий видимости. Также здесь на протяжении 600 метров запрещена остановка транспорта в связи с пересечением дороги линиями нефтепровода и газопровода. Кроме того, на основании требований Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52766-2007 на данной дороге остановочные пункты должны располагаться не чаще, чем через 3 километра, — пояснили в министерстве.

Власти отметили, что проанализируют ситуацию.

— Будет рассмотрена возможность заезда рейсового автобуса в деревню Алексеевское, после чего будут приняты решения с учетом численности жителей и требований законодательства, — пообещали в правительстве региона.