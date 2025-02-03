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Дороги и транспорт «Оказался один на трассе»: в Ярославской области ребенка высадили из автобуса в километре от дома

«Оказался один на трассе»: в Ярославской области ребенка высадили из автобуса в километре от дома

По словам родителей, мальчику пришлось в темноте за городом пешком добираться до места

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3 комментария
В Ярославской области ребенка одного высадили на трассе за городом | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.comВ Ярославской области ребенка одного высадили на трассе за городом | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

В Ярославской области ребенка одного высадили на трассе за городом

Источник:

Жители Ярославской области сообщили, что в пригороде дети вынуждены добираться до дома по неосвещенной трассе. Жалобу на это опубликовала группа «Свободный Ярославль 2.0». В посте от подписчика говорится, что 2 февраля 14-летнего подростка, который ехал из Ярославля домой в деревню Алексеевское Ярославского района, высадили из автобуса № 118 у другого населенного пункта — Хомутово. У Алексеевского автобус просто не остановился. Расстояние между деревнями — около километра. Этот путь ребенку пришлось идти пешком в темноте.

«Оказался один на неосвещенной трассе»

— Сын, возвращавшийся с концерта, был высажен водителем автобуса № 118 в Хомутово в 20:00. Это наглядно показывает всю степень бездушия и безответственности. Ребенок, уставший после выступления, оказался один на неосвещенном участке трассы, — написали в соцсетях родные подростка.

По словам автора поста, раньше автобусы делали остановку у Алексеевского. Но с некоторых пор такая практика прекратилась.

— В деревне Алексеевское более 500 домов. Дети вынуждены идти по опасной трассе, рискуя своей жизнью и здоровьем. Это безразличие властей и транспортных компаний к безопасности несовершеннолетних! — Возмущаются местные жители.

Мальчику пришлось пешком идти до дома

Источник:

Что говорят перевозчик и власти

Перевозчиком на пригородном автобусном маршруте № 118 «Ярославль — Ананьино» является компания «Транспорт Ярославии».

— В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ярославской области остановочный пункт «Алексеевское» не включен в параметры маршрута № 118 «Ярославль — Ананьино» и, соответственно, не предусматривает посадку и высадку пассажиров на данном участке улично-дорожной сети. За остановку транспортного средства вне предусмотренных остановочных пунктов к водителю может быть применен штраф, — пояснили порталу 76.RU в транспортной организации.

ООО «Транспорт Ярославии» было образовано в 2020 году. Зарегистрировано в Ярославле. Обслуживает более 40 маршрутов в Ярославле и Ярославском районе. Чистая прибыль компании на конец 2023 года составила 68 млн рублей. Владельцами организации являются АО «Ярославское автотранспортное предприятие», учрежденное Министерством имущественных отношений Ярославской области, и московское ООО «Контроль-сервис». Владельцы последнего — московская «Группа Мовиста» и московское ООО «МПК». Стоит напомнить, что ООО «Группа Мовиста» — это основатель компании «Мовиста Регионы Ярославль», в пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области эту информацию подтвердили. По словам чиновников, чтобы добавить новый остановочный пункт в маршрут, он должен соответствовать определенным требованиям.

— К сожалению, на данном участке дороги не получится обустроить остановочную площадку в связи с необеспечением нормативных условий видимости. Также здесь на протяжении 600 метров запрещена остановка транспорта в связи с пересечением дороги линиями нефтепровода и газопровода. Кроме того, на основании требований Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52766-2007 на данной дороге остановочные пункты должны располагаться не чаще, чем через 3 километра, — пояснили в министерстве.

Власти отметили, что проанализируют ситуацию.

— Будет рассмотрена возможность заезда рейсового автобуса в деревню Алексеевское, после чего будут приняты решения с учетом численности жителей и требований законодательства, — пообещали в правительстве региона.

Также чиновники добавили, что сейчас в Алексеевское заезжает школьный автобус, который доставляет детей до школы и обратно.

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Ребенка высадили из автобуса Транспорт Дороги Пригородный автобус
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Комментарии
3
Гость &
7 минут
И что не так?А родители где?Встретили бы ребенка на такси .Все им должны
Гость
15 минут
Неравенство полное. Пешеходу надо топать по километру,, за ради того, чтоб машинам ничего не мешало ездить без остановок у светофоров, а пойди автомобилисту предложи ставить свою ласточку не во дворе под окнами или газоне а метрах в трёхстах от дома на стоянке вой поднимут до небес.
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