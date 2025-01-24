Из Ярославля задержан рейс в город-миллионник на Волге: причина

Самолет Ярославль — Самара задержали на семь часов Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











Вечером 23 января из аэропорта под Ярославлем задержали вылет рейса в Самару. На место выезжали сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержкой рейса авиакомпании «Азимут» по маршруту Ярославль — Самара 23 января 2025 года из-за технической неисправности воздушного судна, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь из Туношны в 18:50 и приземлиться в Самаре в 21:15.

Авиакомпания покормила пассажиров Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

— В 02:18 самолет с 77 пассажирами вылетел в пункт назначения, — сообщили в пресс-службе.

Задержка вылета составила семь часов. Авиакомпания предоставила пассажирам питание и напитки.

В ярославском аэропорту задержали рейс в Самару Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Напомним, рейсы в город-миллионник на Волге запустили в октябре 2023 года. В этом направлении летает Sukhoi SuperJet 100. Самолеты стоят в расписании дважды в неделю. Стоимость билета — от 1580 рублей.