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Из Ярославля задержан рейс в город-миллионник на Волге: причина

В аэропорт в Туношне выехал прокурор

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7 комментариев

Самолет Ярославль — Самара задержали на семь часов

Источник:

Вечером 23 января из аэропорта под Ярославлем задержали вылет рейса в Самару. На место выезжали сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержкой рейса авиакомпании «Азимут» по маршруту Ярославль — Самара 23 января 2025 года из-за технической неисправности воздушного судна, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь из Туношны в 18:50 и приземлиться в Самаре в 21:15.

Авиакомпания покормила пассажиров

Источник:

— В 02:18 самолет с 77 пассажирами вылетел в пункт назначения, — сообщили в пресс-службе.

Задержка вылета составила семь часов. Авиакомпания предоставила пассажирам питание и напитки.

В ярославском аэропорту задержали рейс в Самару

Источник:

Напомним, рейсы в город-миллионник на Волге запустили в октябре 2023 года. В этом направлении летает Sukhoi SuperJet 100. Самолеты стоят в расписании дважды в неделю. Стоимость билета — от 1580 рублей.

К слову, это не первая задержка вылета. Аналогичная проблема была вечером 31 октября 2024 года, тогда вылет ожидали 97 человек. Перенос был связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета.

ПО ТЕМЕ
Задержка рейса Самолет Аэропорт Туношна Северо-западная транспортная прокуратура
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Комментарии
7
Гость
1 час
а прокурор то зачем выезжал?
Гость
39 минут
Непонятно, почему было честно не заявить пассажирам, что в Самаре в это время был объявлен "Ковёр"..?!
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