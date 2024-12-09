«Встали плотно»: после затяжного снегопада Ярославль сковали заторы

Крупные проспекты встали в пробку Источник: читатель 76.RU











Утром 9 декабря крупные проспекты в Ярославле сковали пробки. Агрегатор сервиса «Яндекс.Карты» оценивал дорожную обстановку в городе на 8 баллов. Движение было затруднено практически во всех районах города. Ярославцы рассказали, что встали в заторы на Суздальском шоссе, Московском проспекте и Фрунзе, Красноборской улице, проспекте Авиаторов.

— Встали плотно. Сначала ждала такси 10 минут, когда обычно это занимает 2–3. Цена на него тоже выросла — чтобы добраться от проспекта Фрунзе до Республиканской улицы, заплатила 599 рублей, — рассказала читательница 76.RU.

Жители города с трудом добирались до работы этим утром Источник: читатель 76.RU

В Заволжском районе автомобилистам и пассажирам общественного транспорта тоже было несладко.

Движение на проспекте Авиаторов было затруднено Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Затор тянулся от проспекта Машиностроителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Выехать в сторону центра было проблематично Источник: «Яндекс.Карты»











Ярославцы сообщили, что опаздывали утром на работу. К 9 утра дороги в городе разгрузились до семи баллов.

Автомобилисты отметили аварию на проспекте Фрунзе Источник: «Яндекс.Карты»











Водители сообщают, что заторы стали образовываться после метели. Кое-где завалы убрали не до конца, и машины буксовали по снежной каше.

Под мостом на Московском проспекте образовалась снежная каша Источник: читатель 76.RU

Тем временем мэр Ярославля Артем Молчанов 8 декабря сообщал в своем телеграм-канале, что снегоуборочная техника работает без остановок.

— Уборка не прекращалась всю ночь и ведется постоянно. Сегодня над очисткой дорог трудятся сорок комбинированных дорожных машин, двадцать тракторов. Убираем снег с проезжей части с помощью грейдеров и роторов, вывозим всё погрузчиками и самосвалами. Это еще больше двадцати единиц техники. Также пятнадцать тракторов заняты уборкой межквартальных проездов, управляющие компании расчищают дворы, — говорилось в посте Артема Молчанова.

Градоначальник показал работу уборочной техники Источник: Артем Молчанов / T.me

А вот пешеходные зоны оказались покрыты снегом и в спальных районах, и в центре Ярославля.

Кажется, здесь еще не работали дворники Источник: читатель 76.RU











Под снегом не видно ступенек Источник: читатель 76.RU











На остановках горожане пытались пробраться в общественный транспорт через наваленные комья снега.

— Утренняя зарядка. На многих остановках снежный вал выше порога автобуса, — написали горожане в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

И зайти и выйти из автобусов — целый квест Источник: Дороги Ярославля / T.me

Синоптики сообщали, что днем 9 декабря тоже выпадет снег. Правда, судя по прогнозам, осадки будут небольшими.