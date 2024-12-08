На Ярославскую область обрушится сильный ветер и снег

Жителей Ярославской области предупредили о снегопаде и усиление ветра. Непогода продержится в регионе до конца суток 8 декабря.
— Сильный снег, ухудшение видимости до 300–800 м, на дорогах местами гололедица, снежный накат ожидается по Ярославской области и Ярославлю до конца суток 8 декабря, — сообщили в Министерстве региональной безопасности. — Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.
Погода в Ярославля по дням
8 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, температура -4… -6 °С. Давление заметно выше нормы. Утром — небольшой снег, сильный туман;
9 декабря днем переменная облачность, небольшой снег, -1… -3 °С, ветер слабый. Давление заметно выше нормы;
10 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Температура ночью и днем -3… -5 °С, ветер юго-западный, умеренный;
11 декабря, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью -1… -3 °С, днем -1… +1 °С, ветер западный, сильный, порывы до 13 м/с;
12 декабря, ожидается переменная облачность; ночью -1… -3 °С, днем -6… -8 °С, ветер северо-западный, умеренный;
13 декабря, в течение суток прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью и днем -7… -9 °С, ветер северо-западный, умеренный;
14 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -10… -12 °С, днем -5… -7 °С, ветер южный, умеренный.