НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

южн.

 763мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Когда откроют каток на Советской
Кто строит новую Россию
Обрушится сильный ветер и снег
Огромные счета за отопление
Пробка из фур на трассе. Видео
Дешевые рейсы из Ярославля
Вырастет плата за свет
Как изменят Стрелку
Какие дворы отремонтируют в 2025-м
Без елки на Новый год
Город На Ярославскую область обрушится сильный ветер и снег

На Ярославскую область обрушится сильный ветер и снег

Жителей региона предупредили об ухудшении погоды

2 008
17 комментариев

Погода в Ярославле на неделю

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили о снегопаде и усиление ветра. Непогода продержится в регионе до конца суток 8 декабря.

— Сильный снег, ухудшение видимости до 300–800 м, на дорогах местами гололедица, снежный накат ожидается по Ярославской области и Ярославлю до конца суток 8 декабря, — сообщили в Министерстве региональной безопасности. — Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.

Погода в Ярославля по дням

  • 8 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, температура -4… -6 °С. Давление заметно выше нормы. Утром — небольшой снег, сильный туман;

  • 9 декабря днем переменная облачность, небольшой снег, -1… -3 °С, ветер слабый. Давление заметно выше нормы;

  • 10 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Температура ночью и днем -3… -5 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • 11 декабря, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью -1… -3 °С, днем -1… +1 °С, ветер западный, сильный, порывы до 13 м/с;

  • 12 декабря, ожидается переменная облачность; ночью -1… -3 °С, днем -6… -8 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 13 декабря, в течение суток прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью и днем -7… -9 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 14 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -10… -12 °С, днем -5… -7 °С, ветер южный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Погода Снег Снегопад Экстренное предупреждение
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Инженер1
2 часа
Асад четыре раза побеждал на выборах президента Сирии. В 2021 году он, якобы, получил 95% голосов. Всего у власти Асад пробыл 24 года
Инженер1
2 часа
Мер ещё не призвал молиться?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление