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Дороги и транспорт Резко развернуло перед «зеброй»: как в Ярославле трамвай сошел с рельсов — эпичное видео

Резко развернуло перед «зеброй»: как в Ярославле трамвай сошел с рельсов — эпичное видео

В «ЯрГЭТе» прокомментировали происшествие

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15 комментариев

В Ярославле сошел с рельсов трамвай

Момент схода трамвая с рельсов на Пятерке в Ярославле попал на видео. Кадры прислал в редакцию читатель 76.RU.

Электротранспорт, курсирующий по маршруту № 5к (сокращенный из-за ремонта путей № 5), съехал с путей около 12 часов 24 октября, перегородив проезд на пересечении улиц Чкалова и Добрынина в Ленинском районе.

Судя по записи, вагон зашатался из стороны в сторону, затем подскочил вверх и завернул на автомобильную полосу. В этот момент дорогу переходила пенсионерка — вагон едва не наехал на женщину.

Момент схода с рельс попал на видео

Ранее директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог в беседе с порталом 76.RU уточнил, что при ЧП никто не пострадал. К 13:00 трамвай вернули на пути, восстановив движение.

— На предприятии проводится проверка причин, способствующих инциденту, — добавил Денис Пырлог.

Отметим, что в месте схода трамвая с рельсов собралась пробка, проезд автомобилистов затруднен по улице Добрынина.

Последствия ДТП — на видео

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Трамвай Общественный транспорт ДТП Вагон сошел с рельсов
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Комментарии
15
с++
1 час
перегрузили вагон рекламой
Гость
20 минут
Обновления про по плану таврического
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