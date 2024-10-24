Резко развернуло перед «зеброй»: как в Ярославле трамвай сошел с рельсов — эпичное видео

В Ярославле сошел с рельсов трамвай Источник: Kastor, читатель 76.RU











Момент схода трамвая с рельсов на Пятерке в Ярославле попал на видео. Кадры прислал в редакцию читатель 76.RU.

Электротранспорт, курсирующий по маршруту № 5к (сокращенный из-за ремонта путей № 5), съехал с путей около 12 часов 24 октября, перегородив проезд на пересечении улиц Чкалова и Добрынина в Ленинском районе.

Судя по записи, вагон зашатался из стороны в сторону, затем подскочил вверх и завернул на автомобильную полосу. В этот момент дорогу переходила пенсионерка — вагон едва не наехал на женщину.

Момент схода с рельс попал на видео Источник: Kastor, читатель 76.RU

Ранее директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог в беседе с порталом 76.RU уточнил, что при ЧП никто не пострадал. К 13:00 трамвай вернули на пути, восстановив движение.

— На предприятии проводится проверка причин, способствующих инциденту, — добавил Денис Пырлог.

Отметим, что в месте схода трамвая с рельсов собралась пробка, проезд автомобилистов затруднен по улице Добрынина.